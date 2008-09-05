تاریخ و رمان همچنان پیشتازند/ کتابهای عامه پسند هنوز پرفروشند

گیتی خوشدل مورد استقبال است

شاهجانی مسئول کتابفروشی "دانا" در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشترین استقبال از کتابهای داستانی و روانشناسی است. کتابهای م.مودب پور و دو اثر رضا امیرخانی چون "بیوتن" ( نشر علمی) و"ارمیا" (نشرسوره مهر)، "عطر سنبل، عطر کاج" نوشته فیروزه جزایری دوما ترجمه محمد سلیمانی نیا (نشر قصه) و یا آثار پرینوش صنیعی از آثار استقبال شده در هفته گذشته بودند.

وی ادامه داد: فروش داستانهای خارجی هم در هفته گذشته خوب بوده است. داستانهای مارکز خصوصا کتاب اخیر او"زنده ام که روایت کنم"، ترجمه کاوه میر عباسی (نشرنی)،" دن آرام" نوشته میخائیل شولوخوف تر جمه م.به آذین (نشر فردوس) از کتابهای پرفروش بوده اند.

این فروشنده افزود: در زمینه کتابهای روانشناسی کتاب "راز" و یا کتابهایی که با ترجمه گیتی خوشدل منتشر شده است بسیار مورد استقبال بوده اند.

شاهجانی در پایان از فروش کتاب برای گروه سنی کودکان و نوجوانان گفت: نوجوانان بیشتر از کتابهایی چون هری پاتر و یا کتابهایی که توسط نشر کاروان برای این گروه سنی منتشر می شود استقبال می کنند و گروه سنی کودکان نیز از کتابهای حسنی استقبال می کنند.

"همخونه "برای بزرگسالان، "می می نی" برای خردسالان

حمید مزرعه مسئول کتابفروشی شهر کتاب (راه آهن) در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشترین فروش این کتابفروشی از ادبیات داستانی بوده است.

وی ضمن بیان این مطلب گفت: کتابهای "در سینه ات نهنگی می تپد" نوشته عرفان نظرآهاری (نشر صابرین) و"همخونه" نوشته مریم ریاحی (پریمان) از کتابهای پرفروش در بخش بزرگسالان بوده اند.

این فروشنده اضافه کرد: در بخش کودک و نوجوان نیز "می می نی" اشعار ناصر کشاورز(نشر افق)، "قصه های سرزمین اشباح" نوشته دارن شان ترجمه فرزانه کریمی و"هری پاتر و یادگاران مرگ" نوشته جی.کی.رولینگ ترجمه ویدا اسلامیه (نشر تندیس) مورد توجه بوده است.

باور بفرمایید دریغ از یک کتاب فروخته شده

سید موسی امجدی مسئول کتابفروشی "مراوارید نو" در تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جز کتابهای درسی و کمک درسی کتاب دیگری از ما خریداری نمی شود.

وی دراین باره افزود: باور بفرمایید در هفته گذشته دریغ از یک کتاب که فروخته باشیم.

اردکان؛ نوجوانان کتاب نمی خوانند

شهرام سلطانی اردکانی مسئول کتابفروشی" پارس" در شهر اردکان (استان یزد) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشترین فروش ما از کتابهای تاریخی و رمان است اما از کتابهای مذهبی و سیاسی کمترین استقبال می شود.

وی افزود: درهفته گذشته نویسنگان ایرانی نظیر فهیمه رحیمی و م.مودب پور مورد استقبال بوده اند و از میان کتابهای تاریخی نیز کتابهای که تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی است بسیار استقبال شده است.

این کتابفروش ادامه داد: فروش کتابهای نوجوانان نیز اغلب از کتابهای کمک آموزشی است اما در زمینه های داستانی این گروه سنی آنچنان استقبال نمی کنند چرا که اصلا برای این گروه کتاب خوبی چاپ نمی شود. کتابهایی که توسط کانون پرورش فکری چاپ می شوند نیز برای این گروه سنی جذابیت و گیرایی لازم را ندارند.

خریدار ترجیح می دهد برنج بخرد تا کتاب

علی دهقان مسئول کتابفروشی "آرش" در اسلامشهر(استان تهران) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرفروشهای کتاب در هفته گذشته گفت: در این کتابفروشی همه نوع کتابی داریم اما بیشترین فروش ما از کتابهای مذهبی است آن هم برای اینکه من این دسته از کتابها را توصیه می کنم.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: البته به طور کلی فروش کتاب نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش داشته است. یکی از دلایل کاهش فروش افزایش قیمت کتابهاست و کسی که برای خرید کتاب می آید وقتی قیمت آن را می بیند ترجیح می دهد به جای کتاب یک کیلو برنج بخرد تا کتاب. با این شرایط فرهنگ مردم روز به روز پایین تر می آید.

این کتابفروش ادامه داد: اما چند وقتی است که کتابفروشی ما شلوغ شده است ولی نه برای خرید کتاب بلکه برای خرید دفترهای دولتی. از وقتی دفترها دولتی را توزیع می کنم مردم در اینجا صف می کشند.

دهقان توضیح داد: کسانی که به این کتابفروشی مراجعه می کنند برای خرید هر کتابی بیایند من به آنها خرید کتابهای مذهبی را توصیه می کنم تا هم دنیا را برای خود داشته باشند و هم آخرت را. کتابهایی نظیر کتابهای علامه مجلسی -البته چاپهای قدیمی آنها را - توصیه می کنم. اما خب در این بین کسانی هستند که برای خرید کتابهای تاریخی یا کتابهایی که توسط خانواده علمی منتشر می شوند مراجعه می کنند. البته توجه به کتابهای منتشر شده توسط علمیها را بسیار می پسندم چون این خانواده عمرشان را در راه انتشار کتاب گذاشته اند.

ملایر؛ نوجوانان "ژول ورن" می خوانند، خردسالان "حسنی"

محمود عزیزی مسئول کتابفروشی "خیام" در شهر ملایر(استان همدان) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کتابفروشی همه نوع کتابی عرضه می شود اما بیشترین فروش از رمان و کتابهای تاریخی است.

وی ادامه داد: رمانهای فارسی نوشته افرادی چون م.مودب پور، یا نسرین ثامنی از کتابهای بسیار مورد استقبال بوده اند و در زمینه تاریخی هم کتابهایی که ترجمه ذبیح الله منصوری هستند نظیر "خواجه تاجدار" نوشته نوشته ژان گور(نشر امیرکبیر) و یا "سینوهه" نوشته میکا والتاری (نشر زرین) مورد توجه بوده اند.

وی در پایان گفت: گروه سنی نوجوان بیشتر از کتابهای ژول ورن استقبال می کنند اما گروه سنی کودکان بیشتر کتابهای حسنی و رنگ آمیزی و یا کتابهایی که توسط نشر سپیده منتشر می شود را استقبال می کنند.