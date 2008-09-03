هدف مس کسب سهمیه آسیاست/ حضور کریمی در کرمان باعث افتخارمان بود

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال مس گفت: شرایط تیم بسیار خوب است و با توجه به وضعیت کادر فنی و بازیکنان هدفمان این است که در پایان فصل در مربع قهرمانی لیگ برتر قرار بگیریم، البته کسب سهمیه رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال آسیا هم در این هدف ما وجود دارد که فکر می کنم با تلاش مضاعف بازیکنان دور از دسترس نباشد.

وی در مورد تاثیر تعطیلی مسابقات لیگ درعملکرد تیم ادامه داد: از یک طرف به خاطر نداشتن رحمتی که ستون اصلی تیم ماست، از لغو بازی ها راضی هستیم اما از سوی دیگر دوست داشتیم پس از پیروزی ارزشمندی که برابر استقلال کسب کردیم برابر ملوان بندرانزلی به میدان برویم. این تعطیلی انگیزه بازیکنان را از بین برد و به نوعی آنها سرد شدند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی جدید فدراسیون در بازی آینده باید برابر پرسپولیس به میدان برویم اما با تمام احترامی که برای مسئولان و هواداران این تیم قائل هستم، باید بگویم تنها برای پیروزی به تهران می آییم.

وی با بیان اینکه تا به امروز عملکرد مس در رقابت های لیگ برتر عالی بوده است، اظهار داشت: ما در دو بازی خارج از خانه امتیازهای حساسی را از دست دادیم اما سعی می کنیم در بازی آینده خارجی خود برابر پرسپولیس این امتیازها را جبران کنیم.

برهانی نژاد با بیان اینکه مدیریت در باشگاه های ایرانی سخت است، اضافه کرد: تمام تلاشم این است که بتوانم منشا خدمات مطلوب و ارزشمند در این باشگاه و در مجموع ورزش کرمان باشم و بتوانم حرکت مثبتی برای این استان انجام دهم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان در خصوص خبر حضور علی کریمی در کرمان گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما به نظر می رسد این بازیکن دوست دارد فوتبالش را در تهران ادامه دهد، البته باعث افتخارمان بود که اسم یا حتی خود کریمی برای بازی به کرمان می آمدند زیرا وی بازیکن بزرگی است که سالها برای فوتبال ایران افتخار آفرینی کرده است.