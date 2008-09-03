افزایش فروش قرآنهای جیبی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، فروش انواع نانهای سنتی، شیرینی و حلواهای کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان پاریس در فرانسه با استقبال بسیار زیادی رو به رو شده است. به طوری که غیرمسلمانان را نیز ترغیب به خرید این خوراکیها می‌کند.

در ایام ماه مبارک رمضان در خیابانهای پاریس میزهایی گسترانده می‌شود که علاوه بر اینکه انواع نانها و شیرینیها را به فروش می‌رسانند، قرآن در اندازه‌‌های مختلف کوچک و جیبی را نیز در معرض دید مسلمانان قرار می دهند که این کار استقبال زیاد مسلمانان را در پی داشته است.

در تمام محله های پاریس از آغاز ماه مبارک رمضان تا پایان این ایام تابلوهایی قرار دارند که روی آنها نوشته شده است انواع نان سنتی مسمن 5/1 یورو. این کار در جذب مسلمانان و حتی غیر مسلمانان بسیار تأثیرگذار است به طوری که برخی از این فروشندگان با نزدیک شدن به زمان افطار فریاد می‌زنند و در صدد جذب مشتری هستند.

نان الجزایر یکی از بهترین نانها در الجزایر به شمار می‌رود که مهاجران آن را به فرانسه برده‌اند. این نان از خرمای مخلوط با آب و روغن زیتون تشکیل شده است که به شکل مربع است و با گوجه فرنگی و پیاز و ادویه تزئین می‌شود. این نان نزدیک متروی پاریس به فروش می‌رسد و در کنار آن دیگر غذاهای مراکش و تونس نیز دیده می‌شود.

استقبال از کتابهای دینی در ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان فرانسه افزایش می‌یابد. مسئولان کتابخانه‌های اسلامی فرانسه می‌گویند که فروش قرآن در ماه مبارک رمضان به بالاترین حد خود می‌رسد. به طوری که روزانه 25 قرآن پیش از ماه مبارک رمضان به فرو می‌رسد که این رقم بسیار زیاد است و با آغاز ماه رمضان این رقم افزایش بیشتری پیدا می‌کند. فروش قرآنهای جیبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که مسلمانان به علت تسهیل در خرید آن و تلاوت آن در اوقات فراغت خود آن را می‌خرند.

یکی از مجله های تخصصی در این خصوص اعلام کرده است که قرآن کریم یکی از کتابهایی است که فروش آن متوقف نمی‌شود و در مناسبتهای بزرگ اسلامی مانند ماه رمضان رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است. به طوری که در ماه رمضان رتبه هشتم فروش و در ماههای دیگر رتبه 23 را به خود اختصاص می‌دهد.

در پیاده‌روهای خیابان پاریس میزهای کوچکی قرار داده شده است که قرآن کریم، کتابهای آموزش نماز و کتابهای دیگری مانند فضایل روزه را به زبان فرانسه در اختیار مسلمانان و حتی غیر مسلمانان قرار می دهد. سجاده، ادعیه و تسبیح از دیگر اقلام فروشی در ماه مبارک رمضان در خیابانهای پاریس به شمار می‌روند.