فرهنگ سازي ايمني هسته اي و مشاركت هاي مردمي بررسي شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"با برگزاري جلسه بحث و گفتگو در موضوع حساسيت ايمني هسته اي و فرهنگ سازي در زمينه ايمني هسته اي كنفرانس بعد از ظهر ديروز دنبال شد. در اين جلسه كه به همت خبرنگاران و رسانه هاي گروهي برگزار شده بود .همكاري و مشاركت مجموعه هاي مردمي و غير دولتي در زمينه علوم و فنون هسته اي مد نظر قرار گرفت. همچنين لزوم تاسيس مراكز انستيتو تحقيقاتي در زمينه ايمني به منظور فرهنگ سازي و پيگيري مسائل ايمني مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به استقبال مسوولان احتمال پيگيري اين موارد بسيار زياد است.

در ادامه كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي امروز كارگاههاي آموزشي در حال برگزاري است. دزيمتري هسته اي و كاربرد علوم و فنون هسته اي در كشاورزي مباحث كارگاههاي آموزشي روز پاياني كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در دانشگاه شيراز است.

لازم به ذكر است كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي از روز هفتم ارديبهشت در دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز و با حضور انديشمندان علوم و فنون هسته اي داخل و خارج كشور آغاز شد و تا 10 ارديبهشت ادامه دارد.