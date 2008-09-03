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۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

سرپرست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس منصوب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور سرپرست دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استانهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این حکم حجت الاسلام محمد باقر ولدان به عنوان سرپرست جدید انتخاب و از زحمات حجت الاسلام یدالله شیرمردی تقدیر شد.

در بخشی از این حکم آمده است: حجت الاسلام محمد باقر ولدان، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و خدمات چندین ساله حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی مسئول سابق دفتر نمایندگی شورا و به استناد ماده هفت شرح وظایف مصوب دفاتر با توجه به تجربیات و تعهدی که در جنابعالی وجود دارد.

شما را به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در استان فارس به مدت یک سال منصوب می نمایم.

کد مطلب 743719

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