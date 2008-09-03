سرپرست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این حکم حجت الاسلام محمد باقر ولدان به عنوان سرپرست جدید انتخاب و از زحمات حجت الاسلام یدالله شیرمردی تقدیر شد.

در بخشی از این حکم آمده است: حجت الاسلام محمد باقر ولدان، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و خدمات چندین ساله حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی مسئول سابق دفتر نمایندگی شورا و به استناد ماده هفت شرح وظایف مصوب دفاتر با توجه به تجربیات و تعهدی که در جنابعالی وجود دارد.

شما را به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در استان فارس به مدت یک سال منصوب می نمایم.