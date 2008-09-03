شاخص بورس امروز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 12 هزار و 41 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 85/10 واحد افزایش داشت. شاخص بازار اول با 4/11 واحد افزایش به 10 هزار و 416 رسید. شاخص بازار دوم با 71/1 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 711 متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 15/10 واحد افزایش عدد 9 هزار و 482 را تجربه کرد‏‎.

امروز مخابرات ایران با 100 میلیون و 802 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین فولاد خوزستان با یک میلیون و 455 هزار سهم، خدمات دریایی تایدواترخاورمیانه با یک میلیون و 122 هزار سهم، سایپا با بیش از 11 میلیون سهم، سرمایه‌گذاری غدیر با دو میلیون و 751 هزار سهم، فولاد مبارکه اصفهان با یک میلیون و 170 هزار سهم، مجتمع فولاد خراسان با 797 هزار سهم، زامیاد با دو میلیون و 459 هزار سهم و ملی صنایع مس ایران با 237 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل کالسیمین با 988 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین توسعه صنایع بهشهر با سه میلیون و 342 هزار سهم، سیمان تهران با یک میلیون و 66 هزار سهم، بانک اقتصاد نوین با یک میلیون و 310 هزار سهم، سیمان ارومیه با 409 هزار سهم، سیمان صوفیان با 337 هزار سهم، سیمان هگمتان با 473 هزار سهم، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 296 هزار سهم، پتروشیمی اراک با 490 هزار سهم و سرمایه‌گذاری ملی ایران با یک میلیون و 855 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 18/16 واحد، فولاد خوزستان با 79/9 واحد، سایپا با 09/8 واحد، پتروشیمی فن‌آوران با 82/2 واحد، سرمایه‌گذاری غدیر با 75/2 واحد، مخابرات ایران با 49/2 واحد و بانک کارآفرین با 66/1 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با 43/29 واحد و بانک پارسیان با 98/2 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در معاملات امروز بازار سهام، حمل ونقل پتروشیمی، ایران ترانسفو، سایپا، گروه بهمن، لبنیات پاک، زامیاد، لیزینگ ایران، معدنی دماوند، سرمایه‌گذاری توکافولاد و فولادخوزستان بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل حق‌تقدم لوله و تجهیزات سدید، موتوژن، کابل باختر، لوله و ماشین‌سازی ایران، تکنوتار، سیمان ارومیه، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، کشت و صنعت پیاذر، لوله وتجهیزات سدید و فنرسازی خاور بیشترین کاهش قیمت را داشتند.