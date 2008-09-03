دستگاهها در تکمیل اطلاعات شناسنامه پروژه های ملی جدیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی، ظهر امروز در نشست بررسی وضعیت جذب اعتبارات عمرانی ادارات و دستگاههای هرمزگان اظهار داشت: در سال 86 دستگاهها با تلاش و جدیت 100 درصد اعتبارات عمرانی استان جذب و در بخش های متعدد هزینه شد.

وی گفت: در دور سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، مصوبات کارگشای متعددی برای توسعه آبادانی و عمران استان صورت گرفت که از دستگاهها انتظار می رود نسبت به پیگیری مصوبات و اجرایی شدن آنها نهایت تلاش خود را انجام دهند.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: در هر وزارتخانه معاونتی با هدف پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استانها تعیین شده که معاونین استانداریهای سراسر کشور به صورت دوره ای جلسات ویژه ای را با این حوزه های وزارتی برگزار و در خصوص جمع بندی مصوبات و روند پیگیری آنها می کنند و آخرین بررسیها صورت می گیرد.

صادقی بر لزوم تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاهها به حوزه ورزش با هدف رونق بخشی به امر ورزش و توسعه آن تاکید کرد و گفت: دستگاهها موظفند نسبت به اختصاص هر چه سریعتر یک درصد اعتبارات خود به موضوع ورزش اقدام کرده و در صورت وجود هر گونه منع قانونی مراتب را با معاونت عمرانی استانداری در میان بگذارند.

وی با اشاره به موضوع تدوین شناسنامه پروژه های ملی استان بیان داشت: جهت ارزیابی مداوم استانی طرحها، نظارت بر حسن اجرای آنها و مشخص شدن کل اعتبارات هزینه شدن عمرانی در هرمزگان لازم است، دستگاههای دارای پروژه های عمرانی ملی که شمار آنها از انگشتان دست بیشتر نیست هر چه سریعتر نام و لیست و روند اجرای آن را به این معاونت اعلام کنند.