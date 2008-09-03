تاخیر در تحول اقتصادی زیانبار است/ آذربایجان غربی پر استعداد و آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سلسله نشستهای خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت تعامل با قوه مقننه، سه شنبه شب در دیدار نمایندگان استان آذربایجان غربی با اشاره به طرح تحول بزرگ اقتصادی خاطرنشان کرد : اگر این طرح هر چه زودتر در روند عملیاتی شدن قرار گیرد می تواند به آبادانی مناطق گوناگون کشور بینجامد و هر روز تأخیر در اجرای آن زیانها و خساراتی به کشور وارد می کند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به دغدغه برخی نمایندگان مجلس درباره کمبودهای حوزه های انتخابیه خود گفت : دولت به دنبال کار و خدمتگزاری و رفع کمبودها است و آمادگی دارد چندین برابر فعالیتهای موجود خدمت رسانی کند منتها ساختن کشور علاوه بر همت و برنامه ریزی، نیازمند اعتبارات و بودجه است و در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند دولت را یاری کنند.

وی عملیاتی شدن طرح تحول بزرگ اقتصادی را راهگشای بخشی از مشکلات موجود کشور دانست و تصریح کرد: اگر چه اجرای چنین طرح بزرگی برای هر دولتی می تواند تبعاتی داشته باشد و سخت است اما دولت نهم حاضر است هزینه ها را بپذیرد تا یکبار برای همیشه مشکلات اساسی کشور را به طور ریشه ای درمان کند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود مردم استان آذربایجان غربی را پاک، صمیمی، زحمتکش، پر کار و دلسوز توصیف و خاطرنشان کرد: 4 سال از بهترین دوران عمرم را در این استان گذرانده ام و آذربایجان غربی را خیلی دوست دارم.

در ابتدای این نشست نمایندگان استان آذربایجان غربی نیز در سخنانی با تقدیر از روحیه خدمتگزاری دولت نهم و با بیان اینکه اقدامات انجام شده در 3 سال اخیر قابل مقایسه با گذشته نیست گزارشی از وضعیت حوزه های انتخابیه خود ارایه کردند.



تسریع در اجرای برخی پروژه ها در زمینه سد و جاده سازی، نگرانی از خشک شدن دریاچه ارومیه ، ضرورت گسترش دانشگاههای دولتی و احداث بیمارستان از جمله دغدغه ها ، پیشنهادات و درخواستهای نمایندگان استان آذربایجان غربی در دیدار با رئیس جمهور بود.