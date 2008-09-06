افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای علوم پزشکی

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 23 درصد کشورهای جهان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند که 20 درصد جمعیت دنیا را شامل می شوند اما در تولید علم کمتر از 8 درصد نقش دارند. بنابراین تقویت کشورهای اسلامی از نظر علمی یکی از اولویت های اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به عنوان یکی از موضوعات محوری به این امر می پردازد و با توجه به تاکید وزیر بهداشت بر اصلاح فرآیند جذب دانشجوی خارجی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

حسن زاده اظهار داشت: وزارت بهداشت با هماهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص برخی از کشورها که نیاز به نیروی متخصص بیشتری دارند، میزان جذب دانشجو از آن کشورها را در رشته های علوم پزشکی افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: برخی از آیین نامه ها در این زمینه برای ورود این دانشجویان به دانشگاههای علوم پزشکی تسهیل شده است و این افراد به عنوان بورسیه در داخل کشور پذیرفته می شوند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: رشته های مورد نیاز آن کشورها در هماهنگی های انجام شده شناسایی شده است ضمن اینکه این ظرفیت محدودیتی را برای ظرفیت رشته های تخصصی دانشجویان داخل کشور ایجاد نمی کند.