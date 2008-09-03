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۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

قطعی مکرر برق مردم شهرستان جهرم فارس را معترض کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: خاموشی مکرر و خارج از برنامه برق طی چند روز گذشته در شهرستان جهرم فارس مردم این شهرستان را معترض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در چند روز گذشته شهرستان جهرم در چند نوبت قطعی برق داشت که در آخرین بار شامگاه گذشته بخشی از شهرستان جهرم خارج از جدول زمان بندی شده دچار قطعی برق شد.

این امر موجب تجمع مردم مقابل فرمانداری شهرستان جهرم در شامگاه گذشته شد که مدیر برق و فرماندار شهرستان با حضور در بین مردم علت خاموشیها را توضیح داده و فرماندار شهرستان نیز در خصوص پیگیری خاموشی خارج از برنامه قول مساعد داد.

به گفته حمید رضا جلایر مدیر برق شهرستان جهرم علت قطعی برق شامگاه گذشته اختلال در خطوط برق بلوار آیت الله حق شناس بوده که بخشی از شهرستان جهرم را دچار خاموشی کرده بود.

این تجمع ساعت یک  و 30 دقیقه صبح امروز با قول مساعد مسئولان نسبت به پیگیری و رفع مشکل قطعی برق به پایان رسید.

شهرستان جهرم در 185کیلومتری شیراز واقع شده است.

کد مطلب 743747

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