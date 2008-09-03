311 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی گلستان واگذار شد

به گزارش خبرنگارمهر ، مدیر کل سازمان بهزیستی گلستان عصرچهارشنبه درمراسم واگذاری تعدادی از این طرحها در گرگان افزود: شمار زیادی از مددجویان تحت پوشش این سازمان شامل زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سرپرست ازکار افتاده مسکن ندارند و ‌امکانات این سازمان نیز پاسخگوی نیازها نیست.

وی تصریح کرد: ساخت مسکن برای مددجویان بر اساس اولویت بندی افراد تحت حمایت شامل شاخص‌هایی همچون تعداد فرزندان و وضعیت تحصیلی آنان، افراد تحت تکفل، وضعیت اشتغال و درآمد صورت می گیرد.

باقری، حداقل و حداکثر زیربنای هر واحد مسکونی احداث شده را بین ۴۰‬ تا ‪۶۰‬ متر مربع و حداکثر مدت زمان ساخت هر واحد مسکونی را یکسال پس از عقد قرارداد اعلام کرد.

مدیرکل سازمان بهزیستی خواستار حمایت و مشارکت خیرین برای اجرای برنامه های این سازمان و ساخت مسکن برای افراد نیازمند شد.

200 هزار خانوار در استان گلستان جزو اقشار آسیب پذیر و نیازمند هستند.