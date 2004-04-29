قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي چارچوب قابل قبولي براي تداوم اصلاحات است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي صبح پنجشنبه در هفتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي انتقادات موجود را معطوف به ساختار واقعي قدرت دانست و گفت: شعار ما همان شعارانقلابي استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است. كماكان بر اين باوريم كه عليرغم همه كاستي ها قانون اساسي راهنماي حركت اصلاحي است.



سلامتي تاكيد كرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ قدرت فراقانوني وجود ندارد و كليه مقامات، مسئوليت ها و نهادها در ذيل اين قانون تعريف مي شوند. در قانون اساسي به كسي اختيار بدون مسئوليت اعطا نشده است.



دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: در قانون اساسي حقوق و آزاديهاي ملت به شكل مناسب تضمين شده است و در صورت قانونمند و اجرايي شدن اصول مربوط بسياري از شعارها و مطالبات مردم پاسخ مناسب دريافت خواهد كرد. چنين قانون اساسي نه تنها نمي تواند مانع اصلاحات باشد بلكه ميثاق محكمي براي جلوگيري از قانون شكني هاي اقتدارگرايان خواهد بود.



وي ادامه داد: مشكل امروز مفسران قانون اساسي هستند و تفسيرهاي گوناگوني كه از اين قانون دارند. مفسران قانون اساسي مي گويند در جمهوري اسلامي چيزي به عنوان جرم سياسي نداريم كه اين خلاف نص صريح اصل 168 قانون اساسي است.



دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تاكيد كرد: مادامي كه مفسران قانون اساسي چنين عمل كنند هر قانون اساسي مي تواند موضوع تفسير به راي قرار گيرد.



سلامتي كنگره هفتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران را سرآغاز تحولات كمي و كيفي در فعاليت اين سازمان دانست.



سلامتي اضافه كرد: تاريخ معاصر گواهي مي دهد كه شعارهاي استقلال به معناي رهايي از استيلاي خارجي و آزادي به معناي رهايي از سلطه نظام استبداد و تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم و جمهوري اسلامي به معناي حاكم كردن مردم معتقد به اسلام بر سرنوشت خود و كشورشان و به عبارت ديگر مردم سالاري به عنوان اصلي ترين شعارهاي انقلاب مطرح شد.



وي افزود: گسترش فعاليت هاي تجزيه طلبانه و تروريستي عليه جمهوري اسلامي و آغاز جنگ ايران و عراق مانع شد تا ملت انقلابي ايران طعم شيرين استقرار شعارهاي انقلابي را به طور كامل بچشد. با پايان جنگ نيز مساله بازسازي كشور به عنوان اصلي ترين مساله مانع از پرداختن مردم و دوستداران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران به اين مهم شد.



وي خاطرنشان كرد: حماسه دوم خرداد و شعارهاي اصلاحي برآمده از آن سرآغاز پرداختن مجدد به شعارهاي اصلي انقلاب 22 بهمن امام راحل بود كه در قالب هاي جديد از جمله حاكميت قانون، توسعه سياسي، مردم سالاري، تنش زدايي و گفتگوي تمدنها و متناسب با شرايط نوين داخلي و خارجي مطرح و اصلاحات نام گرفت.



سلامتي با اشاره به اينكه دو جريان از دو خاستگاه به ظاهر متضاد ولي با هدف مشترك به شكست كشاندن اين هدف عظيم ملي قد برافراشتند، گفت: جريان اول مخالفان قديمي انقلاب و نظام بودند كه ناكام ماندند و پايگاههاي اشغالي خود را در ميان ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز از دست داده اند.



جريان دوم ائتلافي از دو تفكر ارتجاعي و فاشيستي به ظاهر دوستدار انقلاب و نظام و براي نفوذ گسترده در اركان حاكميت و با وجه اشتراك مخالفت با آزادي و مردم سالاري به بهانه دفاع از دين و ارزش هاي انقلاب، بود. اين عده اعتقاد دارند راي و نظر اصلاح طلبان تاثيري بر سرنوشت كشور و نظام ندارد و اصلاحات خاتمي در چارچوب نظام و قانون اساسي امكان پذير نيست.



به اعتقاد ما امروز سرنوشت كشور، نظام و انقلاب با سرنوشت اصلاحات پيوند خورده و براي ملت ايران و اصلاح طلبان راهي جز تداوم اصلاحات با همه دشواري ها و ايستادگي در مقابل مخالفان اصلاحات وجود ندارد.



سلامتي تصريح كرد: پيشگامان حركت اصلاحي گروههاي چپ خط امام بودند كه بعد از ارتحال حضرت امام و انتخابات مجلس چهارم به حاشيه رانده شدند. بخشي از اين جناح در اعتراض به عملكرد جناحي از حاكميت در جهت حذف جناح چپ، سياست سكوت و صبر و انتظار را در پيش گرفتند و جمع ديگر كه محور آنان شوراي هماهنگي گروههاي خط امام بود، پس از شكست در انتخابات دوره چهارم مجلس به فعاليت خود ادامه دادند و در انتخابات دوره پنجم مجلس به همراه كارگزاران فعالانه شركت و سبب ايجاد يك اقليت نيرومند در مجلس پنجم شدند.



دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: اين توفيق نسبي به جناح چپ آن روز و بخشي از اصلاح طلبان جرات و جسارت حضور فعالانه تري را در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري داد. اولين گزينه اين جناح آقاي ميرحسين موسوي بود و موافقت وي جلب شده بود كه در اثر تماسهاي مكرر برخي براي منصرف كردن وي، غافلگيرانه انصراف خود را از نامزدي رياست جمهوري اعلام كردند. گزينه بعدي آقاي خاتمي بود كه پس از رايزني هاي گسترده موافقت خود را اعلام كرد كه با طرح شعارهاي انقلاب با زباني نو و با توجه به تحولات داخلي و خارجي عليرغم مخالفت اصحاب قدرت با كسب آراي قاطع ملت در انتخابات پيروز شد و خاطرات روزهاي اول انقلاب را در اذهان تداعي كرد.



سلامتي گفت: هر چه مردم به اصلاح طلبان اقبال بيشتري كردند ضد اصلاحات نيز بر خشونت خود افزودند. ضد اصلاحات در تشكيلات رسمي بر آن شد كه از تمام ابزارهاي موجود جهت زمينگير كردن اصلاحات و نااميدي و خانه نشين كردن اكثريت مردم بهره گيرند و براي جلوگيري از تكرار انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري و ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تدارك انتخاباتي پرداختند و اين تلاش با عدم هماهنگي و ضعف اصلاح طلبان به پيروزي رسيد.



سلامتي اضافه كرد: در چند انتخابات بعد از رحلت امام عليرغم همه مسايل مي شد به انتخابات به عنوان سازوكار براي اعمال مردم سالاري نگاه كرد و بر اين اساس در انتخابات دوره چهارم مجلس گرچه صلاحيت بسياري رد شد اما امكان انتخاب گزينه هاي مختلف از مردم سلب نشد اما در اول اسفند ماه 82 براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي انتخاباتي برگزار شد كه امكان رقابت در بسياري از حوزه ها سلب شد.



سلامتي خاطرنشان كرد: ضد اصلاحات سرمست از پيروزي در انتخابات ممكن است با دادن هرگونه امتيازي فشار خارجي را كاهش دهد و تاييديه اي براي محبوبيت خود در داخل دريافت كند و مخالفان خارج نشين انقلاب و نظام نيز خشنود از بي تفاوتي و عدم مشاركت نيمي از مردم در انتخابات به اميد دخالت قدرتهاي خارجي براي تغيير وضع موجود لحظه شماري مي كنند.

ارزيابي واقع بينانه از وضعيت اصلاحات و موقعيت كنوني سياسي اجتماعي اصلاح طلبان نيازمند دقت و تامل بيشتر در واقعيت موجود است. در حال حاضر اصلاح طلبان نيروي سياسي به شمار مي آيند كه علاوه بر مقبوليت اجتماعي در عرصه عمل، آزمايش خود را پس داده اند.



دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: پيش بيني سازمان مجاهدين در مورد برنامه آينده ضد اصلاحات استقرار الگويي مشابه الگوي بكار رفته در چين پس از حوادث ميدان تيان آن من است. در اين الگو آزاديهاي اجتماعي گسترده پس از محدوديت هاي شديد، خارج شدن از انزواي جهاني و جذب سرمايه هاي خارجي و در عين حال محدوديت كامل حقوق و آزاديهاي سياسي براي مردم قرار داشت، كه در ايران نيز مطالعات بر روي الگوي چيني آغاز شده است.

برخي از اين اقدامات نظير تلاش در جهت تنش زدايي دقيقا همان اقداماتي است كه اصلاح طلبان انجام مي دادند و مورد اعتراض شديد قرار مي گرفتند.

پيش بيني ديگر ما دخالت خارجي در تحولات داخلي با استفاده از شكاف حاكميت، ملت و شرايط جهاني و منطقه اي است كه استقلال و امنيت ملي را در معرض تهديد قرار خواهد داد.



سلامتي اظهار داشت: راهبرد پيشنهادي ما براي حل مشكلات كشور، نه انقلاب است، نه چشم دوختن به كمك خارجي براي حل مشكلات داخلي و نه انفعال و اتخاذ سياست صبر و انتظار و نه تسليم و كرنش در مقابل ضد اصلاحات ولو به بهانه حفظ جمهوري اسلامي و وحدت ملي و نه ايجاد جنگ داخلي در ميان اصلاح طلبان و متهم كردن اين و آن گروه به ضعف، ناكارآمدي و يا سازش با ضد اصلاحات.

امروز هيچ كس در كشور ما حتي نسل جوان سوداي انقلاب در سر ندارد. حوادث و رخدادهاي كشورهاي همجوار و مواضع خارجيان در قبال تحولات داخلي كه طبيعتا منطبق بر منافع ملي آنان است، بطلان برخي تصورات مبني بر نجات كشور توسط قدرتهاي خارجي را نيز به ثبوت مي رساند.



وي تاكيد كرد: راهبرد اصلي تداوم استقرار اصلاح طلبي قانوني و مسالمت آميز و اتكال به ياري خدا و راي مردم از طريق انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني و اتحاد و همبستگي و سازماندهي كليه اصلاح طلبان براي پيروزي حركت اصلاحي و مقابله با هر اقدام و عمل غيرقانوني و فراقانوني است.