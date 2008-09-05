شناسایی ویروسی که از طریق DNA منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دریافته اند اکثر نوزادانی که به ویروس HHV-6 مبتلا هستند (این ویروس موجب ایجاد بیماری خطرناک سرخچه می شود) آن را در کوروموزومهای خود دارند.

به گفته دانشمندان نه تنها نوزاد آلوده بلکه پدر یا مادر این نوزاد نیز این ویروس را در کروموزوم خود دارند که این نکته نشان دهنده آن است که انتقال این ویروس از نوع انتقال Germline یعنی انتقال از طریق اسپرم یا تخمک است.

دکتر برس هال از مرکز پزشکی دانشگاه روچستر که رهبری این مطالعه را بر عهده داشته است، گفت: اینگونه انتقال ویروس، مکانیسم منحصربفردی برای سرایت عفونت به حساب می آید.

بر اساس گزارش زی نیوز، وی گفت: نتایج آتی و نهایی این بررسی پاسخ بسیاری از پرسشهای بدون پاسخ درخصوص چگونگی تأثیرگذاری این ویروس بر ساختار بدن افراد را ارائه می کند.

این تحقیقات درحالی انجام شده است که تقریبا تمامی ساکنان زمین به ویروس HHV-6 مبتلا هستند.