800 طرح صنعتی و معدنی در کشور آمایش می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد مسعود سمیعی نژاد عصر چهارشنبه در حاشیه کلنگ زنی دو طرح صنعتی در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرحها بر اساس پتانسیلهای اجتماعی، فنی و محیطی در استانهای کشور تعریف و شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: از این شمار 35 طرح مربوط به استان گلستان است که با تکمیل آن تحولی در این استان از نظر صنعت ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: 80 درصد میزان سرمایه گذاریهای این طرحهای آمایش صنعتی و معدنی تضمین و پیش بینی شده است و برای این طرحها سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.

به گفته سمیعی نژاد، طرح آمایش در بخشهایی نظیر طرحهای جدید، طرحهایی که بیش از 60 درصد پیشرفت دارند در حال اجرا است.

معاون معدنی وزیرصنایع و معادن گلستان ادامه داد: با حمایت وزیر محترم صنایع و معادن و رئیس جمهور مقرر شد تسهیلاتی که در قالب یورو به صنعتگران ارائه شده به نرخ روزی اما در قالب دلار باز پرداخت شود.

وی بیان داشت: همچنین برای واردات مواد اولیه معدنی سرمایه در گردش به مدت حداکثر چهارماه در اختیار صاحبان صنایع مادر قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح آمایش حلقه های مفقوده صنعت کشورکشف شده است و شتابی در توسعه صنعتی کشور حاصل می شود.

وی برای آغازعملیات ساخت دو طرح صنعتی عصر چهارشنبه همراه معاون معدنی وزیر صنایع و معادن در شهرک صنعتی آق قلا و بندرترکمن به استان گلستان سفر کرده است.

برای اجرای طرح تولید ویتامین E شرکت رشد دانه در شهرک صنعتی آق قلا 800 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

همچنین طرح صنعتی سولفات پتاسیم جامد شرکت پارت شیمی استرآباد واقع در شهرک صنعتی بندرترکمن نیز با 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ظرفیت تولید سالنه 20 هزار تن برای 50 نفر شغل ایجاد می کند.