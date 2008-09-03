گفتگوی تلفنی روسای جمهور فرانسه و روسیه درباره مناقشه قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ کرملین عصر چهارشنبه خبر داد که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز با سارکوزی همتای فرانسوی خود درباره مناقشه گرجستان و سفر هفته آتی وی به مسکو به گفتگو پرداخت.

سارکوزی قصد دارد روز هشت سپتامبر (18 شهریورماه) در راستای گفتگو درباره طرح شش بندی خود برای حل مناقشه گرجستان به مسکو سفر کند.

در این سفر، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا وی را همراهی خواهند کرد.

سرگئی پریخوکو مشاور رئیس جمهوری روسیه نیز ابراز امیدواری کرده که دیدار سرگئی لاوروف با سولانا و باروسو به حل مناقشه منطقه کمک کند.

این درحالی است که سران اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده خود بر بازگشت سربازان روسی به مواضع سابق خود تاکید و مذاکرات درباره مشارکت و همکاری با روسیه را متوقف کردند.