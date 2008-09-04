تشکیل هشت کمیته شهری برای برگزاری هفته دفاع مقدس در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اکبر عابدی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در همدان با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس ایران در برابر تمام دنیای زور و سرمایه نقطه عطفی در انقلاب ایرانی است، اظهار داشت: دوران دفاع مقدس دوران طلایی بعد از انقلاب اسلامی است که در آن حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار نشد.

وی با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف برای حفظ ارزش های دفاع مقدس، تصریح کرد: جوانان تشنه حقیقت هستند و این حقایق باید به درست به آنان منتقل شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تأکید بر ارائه برنامه های دستگاه های اجرایی تا 25 شهریور ماه به کمیته اطلاع رسانی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: مردم همدان حق جهاد را به خوبی ایفا کردند و ما باید در بیان نقش شهیدان به خوبی قدم برداریم.

عابدی با بیان اینکه دفاع مقدس دفاع از ارزشهای بالای انقلاب است و افتخار آن همواره برای ایران اسلامی باقی می ماند، گفت: برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با وقایع آن دوران، لوحهای فشرده بین آنان توزیع خواهد شد.

وی از تغییر محل رژه یگانهای نظامی در روز دفاع مقدس در همدان، خبر داد و گفت: این مکان در سال جاری تغییر خواهد کرد.