20 درصد معادن کشور غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی آق قلا افزود: تا پایان مرداد ماه برای پنج هزار و 19 واحد معدنی در کشور پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه، واحدهای معدنی تا یکسال پس از صدور پروانه فرصت دارند نسبت به بهره برداری و فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند.

سمیعی نژاد، حجم ذخایرمعدنی کشور را 57 میلیارد تن اعلام و خاطرنشان کرد: اکنون حدود نیم درصد از حجم ذخایر این واحدها برداشت می شود.

معاون معدنی وزیر صنایع و معادن کشور یادآور شد: براساس استانداردهای بین المللی، حداقل حدود یک درصد ذخایر معدنی هر کشور باید برداشت و استحصال شود.

وی عنوان کرد: انتظار داریم تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان برداشت از ذخایر معدنی کشور به یک درصد افزایش یابد.

سمیعی نژاد بیان داشت: اکنون 9/27 درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است که از این نظر رتبه اول را در کشور دارا هستیم و از نظر میزان صادرات پتروشیمی پس از صنایع معدنی در جایگاه دوم قرار داریم.

عملیات ساخت دو طرح صنعتی عصر چهارشنبه با حضور معاون معدنی وزیر صنایع و معادن در شهرک صنعتی آق قلا و بندرترکمن استان گلستان آغاز شد.

این طرحها شامل، اجرای طرح تولید ویتامین E شرکت رشد دانه در شهرک صنعتی آق قلا با 800 میلیارد ریال اعتبار، ظرفیت سالانه پنج هزار تن و اشتغال450 نفر است.

همچنین طرح صنعتی سولفات پتاسیم جامد شرکت پارت شیمی استرآباد واقع در شهرک صنعتی بندر ترکمن نیز با 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ظرفیت تولید سالانه 20 هزار تن و اشتغال 50 نفر کلنگ زنی شد.

35 طرح صنعتی و معدنی با بیش از 12 هزار و 917 میلیارد ریال سرمایه گذاری در جریان سفر هیئت دولت به استان گلستان مصوب شده است.