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۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

معاون وزیر صنایع:

20 درصد معادن کشور غیرفعال است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون معدنی وزیر صنایع و معادن کشور گفت: حدود 20 درصد معادن کشور غیرفعال است که در حال برنامه ریزی برای فعالیت آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی آق قلا افزود: تا پایان مرداد ماه برای پنج هزار و 19 واحد معدنی در کشور پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه، واحدهای معدنی تا یکسال پس از صدور پروانه فرصت دارند نسبت به بهره برداری و فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند.

سمیعی نژاد، حجم ذخایرمعدنی کشور را 57 میلیارد تن اعلام و خاطرنشان کرد: اکنون حدود نیم درصد از حجم ذخایر این واحدها برداشت می شود.

معاون معدنی وزیر صنایع و معادن کشور یادآور شد: براساس استانداردهای بین المللی، حداقل حدود یک درصد ذخایر معدنی هر کشور باید برداشت و استحصال شود.

وی عنوان کرد: انتظار داریم تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان برداشت از ذخایر معدنی کشور به یک درصد افزایش یابد.

سمیعی نژاد بیان داشت: اکنون 9/27 درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است که از این نظر رتبه اول را در کشور دارا هستیم و از نظر میزان صادرات پتروشیمی پس از صنایع معدنی در جایگاه دوم قرار داریم.

عملیات ساخت دو طرح صنعتی عصر چهارشنبه با حضور معاون معدنی وزیر صنایع و معادن در شهرک صنعتی آق قلا و بندرترکمن استان گلستان آغاز شد.

این طرحها شامل، اجرای طرح تولید ویتامین E  شرکت رشد دانه در شهرک صنعتی آق قلا با 800 میلیارد ریال اعتبار، ظرفیت سالانه پنج هزار تن و اشتغال450 نفر است.

همچنین طرح صنعتی سولفات پتاسیم جامد شرکت پارت شیمی استرآباد واقع در شهرک صنعتی بندر ترکمن نیز با 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ظرفیت تولید سالانه 20 هزار تن و اشتغال 50 نفر کلنگ زنی شد.

35 طرح صنعتی و معدنی با بیش از 12 هزار و 917 میلیارد ریال سرمایه گذاری در جریان سفر هیئت دولت به استان گلستان مصوب شده است.

کد مطلب 743866

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