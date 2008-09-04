ادامه راه شهدا سرآغاز ترک خوردگی نظام ناعادلانه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در سخنرانی خود در جمع خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه گفت : اراده الهی و همبستگی و وحدت اقشار مختلف مردم در پرتو اجرای آرمانهای حضرت امام خمینی در مقابله با توطئه ها و آتش افروزی گوناگون آمریکا بنیان جاویدان جمهوری اسلامی ایران را پی ریزی کرد.

وی با تبیین آثار ابدی خونهای پاک شهدای انقلاب اسلامی ایران در تمامی فراز و نشیبهای انقلاب گفت: ما با برگزاری چنین یادواره ها این تذکر و یادآوری را به همگان می دهیم که راه تابناک و پرفروغ شهدا ادامه داشته و سرآغاز ترک خورده گی نظام فاسد و ناعادلانه جهانی است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه نام احمدی نژاد نشانه یک راه است گفت : این نشانه بیانگر آرمانهای واقعی حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی گرانقدر آن رهبر بزرگ و نوید بخش تحقق آرمانهای متعالی و بلند جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است.