داکار خواستار جهش در روابط دو جانبه با تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرستاده ویژه رئیس جمهور سنگال با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون راههای تحکیم مناسبات دو جانبه و مسائل آفریقا بحث و تبادل نظر کرد.

"خلیفه نیاز" دراین دیدار اظهار داشت : سفیر جدید سنگال در تهران از سوی رئیس جمهوری سنگال ماموریت دارد مناسبات دو جانبه را به مرحله ای جهشی برساند.

فرستاده ویژه سنگال با اشاره به ظرفیتهای جدید دو کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری، انرژی ابراز امیدواری کرد که با رایزینهای مستمر دو کشور بتوان گام بلندی در چهار چوب منافع متقابل برداشت.

متکی نیز با اشاره به سفر متوالی رئیس جمهور سنگال به جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد: دو کشور با ایجاد سازکار جدید، قدمهای عینی تری در اجرای طرحهای مورد علاقه طرفین بردارند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح اهمیت آفریقا وکشور سنگال در مناسبات دو جانبه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با انتقال تجربیات خویش در توسعه و اجرای طرحهای راهبردی آن کشور در چهارچوب منافع متقابل مشارکت کند .