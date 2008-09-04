عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد: کشورش یک میلیارد دلار به گرجستان کمک می کند.

-دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی درعراق اعلام کرد : نیروهای آمریکایی بغداد را در جولای 2009 ترک می کنند.

-یک منبع فرانسوی اعلام کرد : نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه به همتای سوری خود نامه ای از پدر گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی به اسارت درآمده توسط نیروهای مقاومت فلسطینی تحویل می دهد.

-بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار خود با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد : دور پنجم مذاکرات بین کشورش با رژیم صهیونیستی به میزبانی ترکیه لغو شده است.

-رئیس جمهوری نیکاراگوئه استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.

-درپی وقوع انفجاری در آدیس بابا پایتخت اتیوپی 4 تن کشته شدند.

-گزارش ها حاکی از آن است که نزدیک به یک هزار تن در درگیرهای فوریه گذشته در چاد کشته شدند.

-نیروهای آمریکایی یک تصویربردار خبرگزاری رویترز را درعراق دستگیر کردند.

-شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر شب گذشته دوحه را به مقصد دمشق به منظور شرکت در نشست چهارجانبه ای که در حاشیه دیدار نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از سوریه انجام می شود، ترک کرد.