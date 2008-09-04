2600 طرح خودکفایی برای محرومان خراسان شمالی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد ، تبارک سبحانی صبح امروز در گردهمایی مسئولان و کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد افزود: تلاش می کنیم 70 درصد از مستمری بگیران تحت پوشش این نهاد را با ایجاد اشتغال و توانمندسازی از حمایت کمیته امداد خارج و به خود اتکایی برسانیم.

وی پرداخت تسهیلات بانکی به محرومان را از خدمات دولت نهم برشمرد و اظهار کرد: با تلاش مسئولان تاکنون دو هزار و 600 طرح با اعتباری افزون بر 140 میلیون ریال برای محرومان اجرا شده است.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته استان نیز گفت: امسال 30 درصد ازاعتبارات دولتی صندوق اشتغالِ امداد به ایجاد طرح های اشتغال برای فرزندان مددجو اختصاص داده شده است.

محمد اکبریانی در مورد یارانه تسهیلات فرزندان مددجو و نیازمندان خاطر نشان کرد: برای پرداخت یارانه تسهیلات پارسال، بیش از 30 میلیارد ریال به این نهاد اختصاص یافت.

وی ادامه داد: از این میزان کمیته امداد تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون ریال را جذب کرده است و مابقی با اطلاع رسانی و برنامه ریزی دقیقتر اعتبارات تخصیصی، جذب خواهد شد.