38 درصد مصارف بانکی آذربایجان غربی به بنگاههای زودبازده اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا صفری صبح امروز در دوازدهمین جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان با تاکید بر اینکه بانکهای عامل استان باید هرچه سریعتر نسبت به عقد قرارداد طرحهای مصوب بنگاه های اقتصادی اقدام کنند، خاطرنشان کرد: بانکها سعی کنند در مرحله اول اعتبارات مربوط به این طرح ها را پرداخت کنند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست، اظهار داشت: از زمان اجرای طرح بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، اقدامات قابل توجهی در استان صورت گرفته که باعث افزایش ایجاد واحدهای صنعتی در استان، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی شده است.

ابراهیم حقجو عنوان کرد: امروز در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، واحدهای تولیدی توانمندی در آذربایجان غربی ایجاد شده که محصولات متنوعی را تولید می کنند که این دستاوردها باید به صورت کامل اطلاع رسانی و منعکس شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای بنگاههای اقتصادی کوچک وزودبازده کار آفرین استان در ارومیه گفت: دستگاه های اجرایی استان باید با حضور فعال در نمایشگاه دستاوردهای بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، اقدامات سه ساله انجام گرفته در این بخش را به اطلاع مردم برسانند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: چهار اکیپ کارشناسی متشکل از نمایندگان بانک ها، دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس در سطح استان روند اجرای طرحهای بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده را ارزیابی می کنند.

علی سلیمانی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل باید هرچه سریعتر اطلاعات مربوط به طرحهای بنگاه های اقتصادی را وارد سامانه کنند، اظهار داشت: متوسط عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه 70 درصد و متوسط عملکرد بانکهای عامل 88 درصد است که باید به زودی تکمیل شود.

در ادامه این جلسه برای دو طرح صنعتی و خدماتی مبلغ دو میلیارد و 850 میلیون ریال افزایش سرمایه تصویب شد.