مطالعه فرهنگی باید اولویتی جدی در توسعه مناطق باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده صبح امروز در جمع مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای هرمزگان اظهار داشت: از نگاه عمومی مردم، متولی مسائل و تولیدات فرهنگی جامعه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما در مقوله بزرگ فرهنگ در جامعه نمی توان چارچوبها را به یک اداره ختم کرد.

وی گفت: فرهنگ از جمله مقوله های کلان دولتمردان است و با این دیدگاه باید فرهنگ در همه نهادها جز اولویت امور قرار گیرد چه بسا که اگر روح فرهنگ و هنر در جامعه جاری نباشد جامعه به جای انسانهای لطیف و متعالی با افرادی مکانیزه روبرو خواهد بود.

امیرزاده با تاکید بر تاثیرگذاری فرهنگ در زنده کردن موقعیت یک منطقه تصریح کرد: در گذشته اکثر شهرستانهای استان هرمزگان مراکز مهم فرهنگی و تجاری بوده اند و بازگرداندن این سبقه تنها منوط به اعتبار نیست و بخش وسیعی از آن با کار مداوم فرهنگی احیا می شود.

مدیر کل ارشاد هرمزگان به موضوع کمبود منابع مطالعه در هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این استان به خصوص در شهرستانها منابع مطالعاتی بسیار کمی وجود دارد که مهمترین اقدام برای حل این مسئله در مرحله نخست بالا بردن ظرفیت کتابخانه ها و حمایت از تحقیقات بومی و منطقه ای با موضوع فرهنگ است.

وی موضوع تهاجم فرهنگی را در مناطق مرزی بسیار جدی دانست و گفت: ما در سواحل خلیج فارس ایرانیانی داریم که لباس عرب می پوشند و همانند آنها زندگی می کنند و این نشانگر عدم کار فرهنگی در این مناطق بوده است.