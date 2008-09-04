لندن هم درصدد امضای توافقنامه امنیتی با بغداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستوفر برنتس" در گفتگو با خبرگزاری اصوات العراق از تصمیم دولت انگلیس برای انجام مذاکراتی به منظور بررسی حضور نیروهای انگلیسی درعراق بعد از سال 2008 از طریق یک توافقنامه مشترک خبر داد.

سفیر انگلیس در بغداد دراین باره خاطر نشان کرد: دولت انگلیس در زمانی مناسب با دولت عراق به منظور انعقاد توافقنامه ای امنیتی، اقتصادی و در حقیقت به منظور سر و سامان دادن به موضوع حضور نظامیان انگلیسی در بغداد وارد مذاکره می شود.

وی افزود: دولت انگلیس درتلاش است تا به حضور نظامیان انگلیسی درعراق در صورت به پایان نرسیدن ماموریت این نیروها در عراق مشروعیت ببخشد.

پیش از این نیز "جان ویلکس" سخنگوی دولت انگلیس در گفتگویی با روزنامه الصباح چاپ بغداد اعلام کرد: لندن هم برای امضای توافقنامه طولانی مدت با بغداد درباره حضور نظامیان انگلیسی درعراق تلاش می کند.

این مقام انگلیسی اعلام کرد: دولت انگلیس با دقت نظر منتظر نتیجه مذاکرات عراق و آمریکا درباره دستیابی به توافقاتی بر سر توافقنامه امنیتی طولانی مدت بغداد و واشنگتن است.

این خبر در حالی اعلام می شود که مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.