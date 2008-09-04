  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۵

مجلس در دستور کار دارد:

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هفته پیش رو

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هفته پیش رو

مجلس شورای اسلامی استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش را در دستور کار خود در هفته پیش رو گنجانده است.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه گذشته با 84 امضا اعلام وصول شد و طبق قانون جلسه استیضاح باید حد اکثر 10 روز پس از اعلام وصول برگزار شود.

استیضاح کنندگان 5 محور مبنی بر "بی توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه" ،" بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدریس" و "نارضایتی حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از وزیر" ،‌ " ناتوانی علی احمدی در شناخت مشکلات و عدم درک حساسیتهای آموزش و پرورش و بحران زایی در این بخش " و " بی توجهی در مشکلات مالی ادارات و فرهنگیان سراسر کشور" را از دلایل استیضاح برشمرده اند . 

 

کد مطلب 743929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها