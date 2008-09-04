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۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

768 طرح زود بازده از بانک صادرات تسهیلات دریافت کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بانک صادرات خراسان جنوبی گفت: تاکنون 768 طرح زود بازده از بانک صادرات این استان تسهیلات دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید‌رضا سربیشه ‌ای صبح امروز در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بانکداری و سالروز تأسیس بانک صادرات افزود: این بانک در قالب طرح‌های زودبازده اقتصادی 370 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در استان پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه از دو هزار و 127 طرح معرفی شده به این بانک یک هزار و 273 طرح مصوب شده است، اظهار داشت: تمامی طرح‌های منعقد شده با بانک، تسهیلات خود را دریافت که با اجرای این طرح‌ها برای دو هزار و 539 نفر شغل ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک صادرات خراسان جنوبی گفت: این بانک با دارا بودن 32 شعبه و چهار باجه در سطح استان و با بهره‌ گیری از تجهیزات نوین بانکی به مشتریان خود انواع خدمات بانکی و تسهیلات به سپرده‌ گذاران خود ارائه می ‌دهد.

وی وجود 14 دستگاه خود پرداز بانک صادرات در این استان خبر داد و تصریح کرد: عدم کارایی دستگاه های خود پرداز به علت بحث کمبد نقدینگی است و ناشی از کم کاری کارکنان بانک ها نمی باشد.

سربیشه ‌ای با بیان اینکه بانک صادرات در کلان کشور و در خراسان جنوبی همواره گسترش بانکداری الکترونیک را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود دنبال می کند، تصریح کرد: خراسان جنوبی یکی از استان‌های موفق در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به دلیل فرهنگ بالای مردم منطقه است.

وی در خصوص بانکداری اسلامی نیز خاطرنشان کرد: کشور ما هنوز با بانکداری اسلامی فاصله دارد ولی در سطح کشورهای منطقه و همسایه بانک های ایران به این واقعیت نزدیک هستند که امیدواریم با اصلاحات جدید این امر به طور کامل محقق شود.

کد مطلب 743944

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