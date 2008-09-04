768 طرح زود بازده از بانک صادرات تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید‌رضا سربیشه ‌ای صبح امروز در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بانکداری و سالروز تأسیس بانک صادرات افزود: این بانک در قالب طرح‌های زودبازده اقتصادی 370 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در استان پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه از دو هزار و 127 طرح معرفی شده به این بانک یک هزار و 273 طرح مصوب شده است، اظهار داشت: تمامی طرح‌های منعقد شده با بانک، تسهیلات خود را دریافت که با اجرای این طرح‌ها برای دو هزار و 539 نفر شغل ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک صادرات خراسان جنوبی گفت: این بانک با دارا بودن 32 شعبه و چهار باجه در سطح استان و با بهره‌ گیری از تجهیزات نوین بانکی به مشتریان خود انواع خدمات بانکی و تسهیلات به سپرده‌ گذاران خود ارائه می ‌دهد.

وی وجود 14 دستگاه خود پرداز بانک صادرات در این استان خبر داد و تصریح کرد: عدم کارایی دستگاه های خود پرداز به علت بحث کمبد نقدینگی است و ناشی از کم کاری کارکنان بانک ها نمی باشد.

سربیشه ‌ای با بیان اینکه بانک صادرات در کلان کشور و در خراسان جنوبی همواره گسترش بانکداری الکترونیک را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود دنبال می کند، تصریح کرد: خراسان جنوبی یکی از استان‌های موفق در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به دلیل فرهنگ بالای مردم منطقه است.

وی در خصوص بانکداری اسلامی نیز خاطرنشان کرد: کشور ما هنوز با بانکداری اسلامی فاصله دارد ولی در سطح کشورهای منطقه و همسایه بانک های ایران به این واقعیت نزدیک هستند که امیدواریم با اصلاحات جدید این امر به طور کامل محقق شود.