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۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

240 میلیارد ریال در حوزه مهار خشکسالی در هرمزگان هزینه شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: قائم مقام ستاد حوادث غیرمترقبه هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون با هدف مهار مشکلات حوزه خشکسالی هرمزگان و آبرسانی به مناطق متعدد، 240 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست بررسی اعتبارات عمرانی دستگاههای هرمزگان افزود: این میزان اعتبار به غیر از تسهیلات ویژه ای است که در قالب وام و استمهال تسهیلات دریافتی از سوی کشاورزان به این حوزه اختصاص یافته است.

وی گفت: اعتبار 240 میلیارد ریالی که تاکنون به این حوزه اختصاص یافته، صرف تامین آب آشامیدنی سالم برای مردم، آب آشامیدنی سالم برای دام، تامین بالغ بر 20 میلیارد ریال علوفه، خرید دام مازاد و آبرسانی با تانکر به حوزه های روستایی شده است.

صادقی ادامه داد: بخش ویژه ای از اعتبار فوق صرف اجرای هر چه سریعتر پروژه خط محرم " آبرسانی به شهرستان بندرلنگه " و اجرای طرحهای متعدد آبرسانی به روستاها شده است تا بتوان در صورت تشدید شرایط خشکسالی زمینه را برای تامین آب شرب پایدار مردم روستاها فراهم کرد.

 

کد مطلب 743950

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