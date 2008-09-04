آغاز فعالیت هسته ای کره شمالی/ دیدار نمایندگان آمریکا و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامهای آمریکایی شب گذشته اعلام کردند که کره شمالی برخی تجهیزات را از ذخیره ها در مجموعه هسته ای خود برداشته است که به نظر می رسد نشانه ای از نارضایتی در گفتگوهای نامطلوب گروه شش جانبه برای خلع سلاح هسته ای آن باشد.

وزارت خارجه کره جنوبی شب گذشته تایید کرد که کره شمالی گامهایی را برای بازسازی نیروگاه هسته ای " یونگ بیون" برداشته است. این وزارتخانه همچنین از این اقدام ابراز تاسف کرد.

به گفته مقامهای وزارت خارجه کره جنوبی، "کیم سوک" نماینده سئول و " کریستوفر هیل" نماینده واشنگتن فردا در پکن با یکدیگر دیدار خواهند کرد .

برخی رسانه های کره شمالی گزارش دادند که آنها امروز پنج شنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

آمریکا، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، روسیه و چین اعضای گروه شش جانبه را تشکیل می دهند.

در پی چندین دور گفتگو های شش جانبه؛ آمریکا، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، چین و کره شمالی، پیونگ یانگ سرانجام در 26 آگوست خبر توقف فعالیت این نیروگاه و خلع سلاح آن را اعلام کرد، اما پس از آنکه آمریکا از برداشتن نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریست وزارت خارجه ایالات متحده خود داری کرد این کشور بار دیگر بر تجدید حیات هسته ای خود تاکید کرد.