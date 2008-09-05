صادقی درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تدوین "چای جوشیده" را مدتی است شروع کرده‌ام و 10 روز دیگر این مرحله به پایان می‌رسد. قرار است این فیلم در هفته نیروی انتظامی از شبکه دو پخش شود.

داستان "چای جوشیده" درباره یک افسر عالیرتبه نیروی انتظامی است که دامادش مرتکب قتل می‌شود. شواهدی وجود دارد که اتهام را تایید می‌کند، اما افسر سعی دارد واقعیت را کشف کند. مجید مشیری، کیوان محمودنژاد، پردیس افکاری و پدیده پریدری بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس: محمد خراط زاده بر اساس طرح صادقی، بازنویسی: سعید نعمت‌الله (با تشکر از حسین برجایی)، تصویربردار: علیرضا رنجبران، صدابردار: کریم کاشانی، گریم: احسان روناسی، مدیر تولید: بیژن محرمی، مشاور انتظامی: سرهنگ عبدالله قاسمی، تهیه‌کننده و مشاور فیلمنامه: افشین صادقی.

صادقی فیلم سینمایی "مقلد شیطان" را در کارنامه دارد که هنوز اکران عمومی نشده است. این کارگردان و تهیه‌کننده قصد دارد به زودی فیلمی تلویزیونی را به کارگردانی سعید اسدی تهیه کند.