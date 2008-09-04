هند در رده سیزدهم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم هند و امارات به منظور معرفی تیم های سیزدهم و چهاردهم بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا شب گذشته با نتیجه 78 بر 75 به سود بازیکنان هند به پایان رسید.

بدین ترتیب تیم بسکتبال جوانان هند در مجموع با کسب دو پیروزی مقابل هنگ کنگ و امارات و تحمل چهار شکست مقابل تیم های ژاپن، چین، چین تایپه و عربستان رده سیزدهم مسابقات قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داد.

تیم بسکتبال جوانان امارات هم که هر سه دیدار مرحله مقدماتی را به لبنان، چین تایپه و فیلیپین واگذار کرده بود و در مرحله دوم نیز پس از واگذاری نتیجه به اردن و هنگ کنگ تنها مقابل مالزی به برتری رسیده بود، با متحمل شدن شکست دیشب در رده چهاردهم قرار گرفت.

پیش از این مالزیایی ها که تا پایان دیدارهای مرحله دوم صاحب هیچ بردی نشده بودند در مکان پانزدهم جدول رده بندی ایستاده بودند.

مرحله سوم بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود.

- برنامه دیدارهای امروز به این شرح است:

* چین تایپه - اردن (مقام نهم و دهم - ساعت 11)

* چین - فیلیپین (مقام پنجم تا هشتم - ساعت 13)

* کره جنوبی - لبنان (مقام پنجم تا هشتم - ساعت 15)

* ایران - سوریه (مرحله نیمه نهایی - ساعت 17)

* ژاپن - قزاقستان (مرحله نیمه نهای - ساعت 19)

* عربستان - هنگ کنگ (مقام یازدهم و دوزادهم - ساعت 21)

این رقابت ها فردا با معرفی تیم های برتر به پایان می رسد. 3 تیم برتر مسابقات راهی پیکارهای جهانی 2009 نیوزیلند می شوند.