وزير علوم نتايج همايش استعدادهاي درخشان را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" صبح امروز با ارائه مقالات گوناگون در زمينه هاي استعدادهاي درخشان همايش استعدادهاي درخشان پيگيري شد. اين سخنراني ها با موضوعات مقايسه سرسختي روانشناختي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي، مقايسه ميزان كسب شغل توسط دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي، ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان استعداد درخشان، نقش آموزش هاي روانشناختي در تشخيص استعدادهاي درخشان، پيشرفت زماني دانشجويان استعداد درخشان، ارائه شد. از ديگر موضوع هاي اين سخنراني ها مقايسه خلاقيت دانشجويان استعداد درخشان با دانشجويان عادي، تقاضاهاي اجتماعي و ورود به كنكور استعدادهاي درخشان، نيازهاي مشاوره اي دانشجويان مستعد، نظام هاي ارزشي در دانشجويان استعداد درخشان و بررسي شخصيت دانشجويان استعداد درخشان با رشته هاي تحصيل بود. نتايج اين مقالات و سخنراني ها قرار است امروز بعد از ظهر و در مراسم اختتاميه اعلام شود. همايش استعدادهاي درخشان از نهم ارديبهشت در دانشگاه اصفهان آغاز شد و بعد از ظهر امروز به كار خود پايان مي دهد.