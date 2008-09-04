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۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

نیکاراگوئه استقلال اوستیا و آبخازیا را به رسمیت می شناسد

نیکاراگوئه در حال برداشتن گامهای نهایی برای به رسمیت شناختن رسمی استقلال مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "دانیل اورتگا" رئیس جمهور نیکاراگوئه روز سه شنبه اعلام کرد: "نیکاراگوئه استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت می شناسد و به موضع دولت روسیه کاملا احترام می گذارد."

"کورونل کوتز" معاون وزیر امور خارجه نیکاراگوئه روز گذشته گفت: "ما آماده کردن همه اسناد لازم برای به رسمیت شناختن رسمی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی را پس از دستورالعملهای صادر شده از سوی رئیس جمهور آغاز کرده ایم."

وی افزود: تصمیم اورتگا به زودی در پارلمان تصویب خواهد شد.

 "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه چندی پیش اسناد مربوط به استقلال مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را امضا کرد.

کد مطلب 743993

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