نیکاراگوئه استقلال اوستیا و آبخازیا را به رسمیت می شناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "دانیل اورتگا" رئیس جمهور نیکاراگوئه روز سه شنبه اعلام کرد: "نیکاراگوئه استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت می شناسد و به موضع دولت روسیه کاملا احترام می گذارد."

"کورونل کوتز" معاون وزیر امور خارجه نیکاراگوئه روز گذشته گفت: "ما آماده کردن همه اسناد لازم برای به رسمیت شناختن رسمی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی را پس از دستورالعملهای صادر شده از سوی رئیس جمهور آغاز کرده ایم."

وی افزود: تصمیم اورتگا به زودی در پارلمان تصویب خواهد شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه چندی پیش اسناد مربوط به استقلال مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را امضا کرد.