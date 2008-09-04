88 درصد مردم مازندران فرم اقتصادی خانوارها را تکمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرازنه پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد استانی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای مازندران در استانداری افزود: بر این اساس طی ۳۱ روز زمان اجرای طرح در مجموع 775 هزار و 346 ۴ خانوار فرم را تکمیل کردند.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان بیش از 409 هزار خانوار شهری و 366 هزار خانوار روستایی بوده است.

وی افزود: در واقع حدود یک میلیون و 36۵ هزار نفر از جمعیت شهری و یک میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت روستایی و در مجموع دو میلیون و 563 هزار نفر از جمعیت استان به ایستگاه‌های کاری مراجعه کرده و فرم‌های خود را تحویل دادند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گفت: شهرستانهای فریدونکنار با ۵۳/۹۵ ، گلوگاه با ۲۷/۹۴ درصد و نکاء با ۴۹/۹۳ درصد بیشترین و چالوس با ۰۵/۸۱ درصد ، سوادکوه با ۸۱/۸۲ و بابلسر با ۱۵/۸۳ درصد کمترین فرم را تکمیل کردند.

فرزانه افزود: کلیه خانوارهای استان که تاکنون موفق به تحویل فرم‌های خود نشده‌اند، می‌توانند 18 و ۱۹ شهریور به ایستگاه‌های کاری در سراسر استان مراجعه کرده و فرم‌های خود را تحویل نمایند.

به گفته وی این مدت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و عدم تکمیل و تحویل فرم به منزله عدم برخورداری از مزایای این طرح خواهد بود.