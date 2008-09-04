شصت و ششمین شماره مجله "بخارا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نقد ادبی مقاله " خویشکاری فردوسی" نوشته دکتر ژاله آموزگار و مقاله "خیام، شاعر لحظه های برق آسای حضور" نوشته داریوش شایگان و نازی عظیما، در بخش زبان شناسی مطلبی با عنوان "رابطه زبان و تفکر" از دکتر محمد رضا باطنی و در بخش سیاست نیز مطلبی به عنوان" تروتسکی و تراژدی" نوشته جورج استاینر با ترجمه دکتر عزتالله فولادوند آمده است.
هویت ایرانی به سه روایت / دکتر احمد اشرف؛ بهرام چوبین در کجا کشته شد؟ / همایون صنعتی؛ تازه و پارههای ایرانشناسی/ ایرج افشار؛ گزارش همایش خلیج فارس در نشر فرزان روز، خلیج فارس، گذشته، اکنون و آینده / احمد اقتداری؛ گفتگو با شهریار عدل درباره ماجرای حراج کریستی و بازار.../ غزال صادقی؛ مجله مطالعات ایرانشناسی/ زهرا استادزاده؛ کتابها و نشریاتی از تاجیکستان (8) / مسعود عرفانیان؛ از چشمه خورشید (19) (یادداشتهایی از ژاپن) / دکتر هاشم رجبزاده؛ این مردم نازنین / رضا کیانیان؛ زیبایی مرگ / جبران خلیل جبران/ علی اسدیان؛ برادر جوان مرگ در خاطره خواهر کهنسال (گفتگو با بهجت اسفندیاری) / انوش صالحی و .. از مطالب این شماره هستند.
در بخش شعر فارسی نیز اشعاری از سیمین بهبهانی، دکتر سیروس شمیسا، پروین دولت آبادی، تورج رهنما و ...نیز مشاهده می شود.
بخش نقد کتاب این شماره به مطالبی از محمود طلوعی، سحر مازیار، ترانه مسکوب، سحر کریمی مهر، محمد گلبن و... اختصاص دارد.
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