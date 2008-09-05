این فیلمساز درباره نخستین تجربه سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: مدت زیادی است تصمیم گرفته‌ام فیلم سینمایی بسازم، اما فیلمنامه‌ای که به ارشاد ارائه کردم رد شد و تصمیم گرفتم متنی با همکاری فرشچی برای دریافت پروانه ساخت ارائه دهم.

زاهدی با اعلام اینکه فیلم او در دفتر هدایت فیلم تهیه خواهد شد، درباره دو فیلم تلویزیونی که قصد ساخت آنها را دارد، افزود: مشغول بازنویسی قصه این دو پروژه تلویزیونی هستم که یکی از آنها مربوط به کودکان است و دیگری موضوعی طنز دارد.

وی در مورد زمان ساخت این فیلم‌ها نیز گفت: هر دو این فیلم‌ها را خودم تهیه می‌کنم و از یکماه دیگر ساخت آنها را به ترتیب آغاز خواهم کرد. این روزها مشغول بازنگری نهایی را روی فیلمنامه‌ها هستم.

زاهدی همچنین درباره دلایل فاصله گرفتن خود از بازیگری گفت: از مدت‌ها قبل اعلام کردم دیگر تمایلی به بازیگری ندارم و در این سال‌ها هیچ پیشنهادی را در این زمینه نپذیرفته‌ام.

این بازیگر و فیلمساز جوان پیشتر در فیلم‌های سینمایی "اسکادران عشق"، "دلباخته" و "شیرین و فرهاد" بازی کرده است.