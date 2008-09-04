کاهش 64 درصدی میزان بارندگی در مازندران هشدار دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله افشار مقدم ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه فرعی ستاد استانی مبارزه با اثرات ناشی از خشکسالی مازندران در استانداری افزود: وضعیت خشکسالی از سوی سازمان هواشناسی برای سال زراعی پیش رو در مازندران تایید شده خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: میزان بارندگی در کل سال86 به میزان کل سال 85 حدود 19 درصد کاهش و به نسبت میزان دوره آماری از کاهش 24 درصدی برخوردار بوده است.

مدیر کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه کاهش بارندگی در کاهش آبهای سفره های زیرزمینی اثرات جدی داشته است، تصریح کرد: میزان بارندگی در فصل زراعی جاری نیز از کاهش 38 درصدی نسبت به فصل زراعی گذشته برخوردار بوده است.

افشار مقدم با بیان اینکه آمارها موید این مهم است که وضعیت کاهش بارندگی در فصل زراعی فعلی استان را در وضعیت نامطلوبی به واسطه خشکسالی قرار داده است، یادآور شد: بیشترین ضربه کاهش بارندگی در استان مردم مازندران را در فروردین ماه متوجه خود کرده است.

این مسئول با اعلام این مهم که مقایسه بارندگی فروردین تا پایان مرداد ماه جاری حدود 55 درصد کاهش نشان می دهد، گفت: باید برای جمع آوری آبهای پاییزه و زمستانه امسال فکر اساسی صورت داد.

وی با بیان اینکه کاهش 60 درصدی آب سفره های زیرزمینی برای اراضی کشاورزی در فصل زراعی آینده خطر آفرین است، تصریح کرد: با این پیش بینی میزان بارندگی، باید مازندران را در ردیف استانهای خشک و بهره مند از تسهیلات در فصل زراعی آینده به شمار آورد.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران - نوشهر نیز در سخنانی با اشاره به اثرات مخرب خشکسالی بر پوششهای گیاهی استان اظهار داشت: برای نگهداری آب و کنترل آن باید برنامه ریزی مدونی تدوین شود.

بهزاد انگورج افزود: با احداث سدهای خاکی کوچک و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری می توان تا حدودی بر میزان اثرات ناشی از خشکسالی در مراتع کاست.

این مسئول با اشاره به اینکه میزان نفوذ پذیری خشکسالی اخیر بسیار بالا است تصریح کرد: در صورت عدم کنترل روان آب ها و آب های سطحی وضعیت بحرانی و ناقصی را برای مراتع و جنگل های استان شاهد خواهیم بود.

به گفته انگورج، خشکسالی سبب وقوع حریق فراوان در منطقه می شود که حادثه را در جنگل دو چندان می کند.