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۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کاهش اجاره بها متناسب با قیمت ملک / کاهش قیمت مسکن تداوم می یابد

کاهش اجاره بها متناسب با قیمت ملک / کاهش قیمت مسکن تداوم می یابد

رئیس اتحادیه املاک از کاهش قیمت اجاره بهای مسکن به تبعیت از کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت ملک در سال جاری خبر داد.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر قیمت ملک 10 تا 15 درصد کاهش یافته است که متناسب با آن قیمت اجاره بهای مسکن نیز تقلیل می یابد و اظهار نظرات در خصوص عدم کاهش قیمت اجاره بها و یا مقطعی بودن فروکش کردن قیمت ملک غیرکارشناسی و سلیقه ای است.

رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: از آنجایی که معاملات مسکن از آذر ماه امسال با کد رهگیری در سطح کشور انجام می شود؛ لذا روند کنونی کاهش قیمتها در بازار خرید و فروش مسکن و یا اجاره بها ادامه می یابد.

وی با اشاره به مجهز شدن بنگاههای معاملات املاک استانهای تهران و مازندران به امضای دیجیتال به منظور ارائه کد رهگیری به خریداران عنوان کرد: از ابتدای آذر ماه کلیه معاملات مسکن با کد رهگیری صورت می گیرد که این امر سبب جلوگیری از افزایش مجدد قیمتها در بازار مسکن می شود.

قلی خسروی با تاکید بر تاثیر کاهش قیمت ملک بر روی اجاره بهای مسکن در سال جاری، ایجاد تاثیرات کاهشی در بازار مسکن را زمان بر ارزیابی کرد.

کد مطلب 744016

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