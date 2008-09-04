احتمال تعلیق حمایت روسیه از ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "دیمتری روگوزین" شب گذشته در یک کنفرانس خبری در مقر ناتو در بروکسل گفت: "همکاری آینده درباره افغانستان به موضع این ائتلاف در بحران قفقاز بستگی دارد."

وی افزود: "ما نه از سخنان و نه از اقدامات ناتو راضی نیستیم."

روگوزین تصریح کرد: تاکنون مسکو تصمیم گرفته بود به حمایت از عملیاتهای ناتو در افغانستان ادامه دهد فقط به خاطر اینکه روسیه نگران وضعیت نظامی و سیاسی در این کشور بود.

مسکو پیشتر با انتقال اسباب و تجهیزات غیرمرگبار از طریق خاک روسیه برای نیروهای ناتو موافقت کرده بود.

از سوی دیگر، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه اخیرا گفت که کشورش به حضور ناوهای ناتو در دریای سیاه پاسخ آرامی خواهد داد.

نشست فوق العاده اتحادیه اروپا درباره گرجستان روز دوشنبه برگزار شد، اما اروپایی ها نتوانستند در زمینه اتخاذ یک موضع واحد در برابر روسیه به توافق دست یابند و همچنان اختلافات میان آنان باقی ماند.