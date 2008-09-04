مسابقات اردوی انتخابی تیم ملی شمشیربازی کشور در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اعضای تیم ملی شمشیربازی جوانان کشور در اسلحه اپه در پایان هفته جاری پس از طی یک دوره مسابقات در قالب اردوی انتخابی در ارومیه معرفی می شوند.

مربی تیم ملی شمشیر بازی جوانان کشور در اسلحه اپه ظهر امروز در حاشیه اردوی انتخابی این تیم در ارومیه به خبرنگار مهر گفت: پس از پایان اردوی یک هفته ای در ارومیه امروز و فردا مسابقه انتخابی در بین 13 شمشیرباز دعوت شده برگزار می شود و از بین آنها شش نفر به عنوان اعضای تیم ملی شمشیر بازی جوانان کشور در اسلحه اپه معرفی می شوند.

"یه وگنی بیرکف" مهمترین مسابقه پیش روی این تیم را مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کره جنوبی عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی و تمرینهای انجام شده کسب مدال تیمی و چند مدال انفرادی دور از دسترس نیست.