عملیات ساخت 2344 واحد مسکونی روستایی در میاندوآب خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر درمیاندوآب، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی ظهر امروز در بازدید کارگروه بهسازی مسکن از طرحهای احداث خانه های روستایی میاندوآب گفت: 62 واحد دیگر هم در روستاهای این شهرستان در حال احداث است که با توجه به پیشرفت مناسب این واحدها پیش بینی می شود تا یک سال آینده به روستاییان تحویل داده شوند.

ایوب عزیزی همچنین به ساخت 429 واحد مسکونی د رروستاهای ملاء شهاب الدین و گل سلیمان اشاره کرد و افزود: از این تعداد عملیات ساخت 304 واحد مسکونی به پایان رسیده است و تلاش می شود 125 واحد مسکونی در دست ساخت هم تا یکسال آینده به مرحله بهره برداری برسد.