واگذاری ثروت به سوء استفاده کنندگان اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری ظهر امروز در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر استان فارس در شیراز افزود: در عین حال باید در نظر داشت برعکس این کار یعنی سلب مالکیت از مردم و واگذاری همه امورات به دولت نیز عملی اسلامی محسوب نمی شود.

وی در تشریح روند واگذاری به بخش دولتی و خصوصی سازی امور در کشور بیان کرد: پس از انقلاب از آنجایی که کشور در دوره شاه به نظام سرمایه داری آمریکا وابسته بود قانون اساسی کشور امور را در اختیار بخش دولتی قرار داد و این فرار از نظام سرمایه داری شتاب زیادی داشت.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: اگر این کار صورت نمی گرفت ذهنیت عموم به مترقی بودن دولت و نظام از کانال دانشگاه و مدارس به هم می ریخت و در آن زمان عقیده ها حاکی از بهشت بدون دولتی شدن کارها و جهنم شدن واگذاری به بخش خصوصی بود.

آیت الله حائری اضافه کرد: در آن شرایط اگر دولت می خواست اصل 44کنونی را اجرا کند بسیاری از جوانان به گروهکها می پیوستند و سهم وسیع دولت از امور به خاطر حفظ حسن ظن جوانان بود که تا دوره آقای میر حسین موسوی این حسن ظن حفظ شد و در دوره آقای هاشمی رفسنجانی از آنجایی که برخی کارخانه ها زیان آورشده بودند برای جبران این مشکل به بخش خصوصی واگذار شدند.

وی یادآور شد: در این شرایط نیز واگذاری به بخش خصوصی در آرامش نبود بلکه در این روند نوعی شتاب زدگی پیش آمد و فرصت مطالعه بر روی متقاضیان بخش خصوصی نیز وجود نداشت و آن شتاب زدگی، امروز باعث شده که برخی کارخانه ها حقوق کارگران خود را شش ماه پرداخت نکنند.

امام جمعه شیراز گفت: برخی از این کارخانه ها که با روند شتاب زده ای به بخش خصوصی واگذار شده اند امروز یا محصولات خود را نمی فروشند یا مواد اولیه نمی خرند تا کارخانه رو به ورشکستگی رود چنانچه مواردی پیش از این داشتیم که با ورشکستگی کارخانه زمین محل در کمیسیون تغییر کاربری مورد تایید قرار گرفت و در پی آن کارگران اخراج شدند و زمین کارخانه نیز به تجاری و مسکونی تغییر یافت.

آیت الله حائری گفت: در این راستا می توان گفت زمین بایر قیمتی بیشتر از زمین مشجر دارد و در این بخش موارد زیادی وجود دارد که باغی بر اثر آتش گرفتگی و... خشک شده اعلام می شود و در پی آن تغییر کاربری می یابد.

وی با بیان اینکه چگونه می شود آنقدر فاصله گرفت که به راست مبتلا شد یا به حدی حرکت کرد که به چپ رسید یا اینکه به تعبیری دیگر از چاله بیرون بیاییم و در چاله ای دیگر بیفتیم، بیان کرد: این مشکلات در ضعف تعاونیهاست زیرا تعاونیها به عنوان حلقه مفقوده این جریان و ارتباطات می توانند تاثیری مثبت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با تاکید بر اینکه اسلام همواره اعتدال بین چپ و راست را مد نظر قرار داده افزود: اسلام همواره نه دولت سالاری را تایید می کند نه نظام سرمایه داری را مقبول می داند.

وی اضافه کرد: در اسلام هر کس به میزان تقوای خودش می تواند دارایی داشته باشد و در این رابطه باید گفت در اسلام ثروت موجب مسئولیت می شود نه تسلط و هر کسی که مسئولیت و تعهد بیشتری داشت دارایی بیشتری نیز در اختیار خواهد گرفت.

امام جمعه شیراز از ثروت به عنوان آب دلو و از صلاحیت و تعهد افراد نیز به عنوان بند آن دلو یاد کرد و افزود: هرچه قدر بند دلو ظرفیت و کشش بیشتری داشته باشد دلو بزرگی را به آن آویزان می کنند چنانچه در دوران شهید رجایی این کشش در وی وجود داشت و بند دلو پاره نشد.

آیت الله حائری با تاکید بر اینکه شعار نه شرقی نه غربی نه تنها در حوزه سیاست بلکه در دیگر بخشها نظیر اقتصاد نیز باید رعایت شود، افزود: وقتی امری را می خواهیم از دولت گرفته و به بخش خصوصی واگذار کنیم باید دو اصل تعهد و قدرت اجرایی را در نظر بگیریم البته عالم فقط به قدرت و مدیریت فرد توجه می کند اما در نظام اسلامی باید تعهد و امین بودن افراد نیز شناسایی شود.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت کارکردی تعاونیها در طول این مدت گفت: در طرحهایی نظیر مسکن مهر تعاونیها خوب عمل کردند و با موفقیت در اجرای آن، دعای خیر مردم را پشت خود قرار دادند اما در شرایطی به جای اینکه تعاونیها و بخش خصوصی مایه خیر شوند مایه شر شدند،زیرا نظارت درستی بر برخی از امور آنها وجود ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی نظارت درستی بر تعاونیها نباشد عده ای غیر مسئول و سودجو رای مردم را گرفته و در هیئت مدیره های تعاونیها حضور پیدا می کنند و آن تعاونی را تا سر حد زمین خوردن می کشانند و در مقابل اعتراض مردم نیز سازمان تعاون می گوید نمی توانیم تعاونی را منحل کنیم.

وی با بیان اینکه اگر شورای نگهبان نیز نظارتی بر نمایندگان مجلس نداشت یک نماینده صالح را نمی توانستیم در مجلس ببینیم، افزود: باید بر کار تعاونیها با افزایش اختیارات نظارت داشت و اصل تعاونی را برای اعضا تعریف کنیم.

آیت الله حائری خاطرنشان کرد: باید به صورت مستمر قوانین تعاونیها در دگرگونی باشد تا به ثبات مناسبی دست یابد.

آیت الله حائری در انتهای سخنان خود با اشاره به طرح تحولات اقتصادی و نگاه ساختار شکنانه رئیس جمهور به این حوزه و دیگر حوزه ها گفت: در سیاست خارجی، رئیس جمهور نگاه منفعلانه گذشته را کنار گذاشت و با دیدگاهی ساختارشکنانه وارد کار شد و به نتیجه رسید اما این جراحی در حوزه داخلی با همکاری تمام مجموعه ها امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه وزرا و نمایندگان مجلس نیز باید با این نگاه ساختارشکنانه این جراحی را انجام دهند، افزود: دلیل برخی ناکامیهای در بنگاه های زودبازده نیز همان عدم همکاری نظام جمع در جراحی بود و اگر این روحیه وجود داشت این طرح نیز به طور مطلوبی ادامه می یافت.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه همه این دعواها به خاطر یک مدرک کاغذی است، افزود: یک کارشناس ممکن است مدرک دانشگاهی نداشته باشد اما کارشناسی ارشد محسوب شود و باید گفت علم در تجربه است و باید از تجارب این دسته از کارشناسان عملی، استفاده شود.

وی متذکرشد: باید از دانشگاه در حد تئوری و از مردم نیز در حد تجربه استفاده شود و نباید تئوری تجربه نشده را به کار گرفت.