دیدار شهردار زاگرب با قالیباف/ خواهرخواندگی پایتختهای ایران و کرواسی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زاگرب، باندیچ در دیدار با نمایندگان هیئت رسانه ای ایران که به کرواسی سفر کرده اند با اشاره به اهمیت جامعه اسلامی مسلمانان کشورش افزود: حقیقت این است که ما روابط بسیار خوبی با جامعه اسلامی زاگرب داریم و معتقدیم تعامل مثبت و فوق العاده ای که امروز در روابط ما مشاهده می شود نشانه ای بارز از توجه به حقوق اقلیتها در چارچوبهای دموکراتیک است.

شهردار زاگرب با تقبیح جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان کرواسی در جریان درگیریهای منطقه بالکان ادامه داد: همانطور که می دانید در دوران درگیریهای بالکان از ساکنان کرواسی حدود 1200 بوشنیاک قتل عام شده و بیش از 20 هزار تن آواره شدند که قرار است در همین رابطه و با همکاری جامعه اسلامی زاگرب بنای یادبودی برای این قربانیان تهیه شده و در شهر ما به نمایش عموم در می آید.

وی با تاکید بر لزوم تداوم و تعمیق همکاریهای ایران و کرواسی در عرصه های مختلف گفت: هرچند که از مدتی قبل همکاریهای تهران و زاگرب در ابعاد مختلف آغاز شده اما بنده شخصا از سطح فعلی روابط دو جانبه رضایت ندارم و بر این باورم که دو طرف باید برای تغییر فرایند فعلی اقداماتی اساسی را در دستور کار خود قرار دهند.

باندیچ از تشکیل هیئتی کارآزموده و کارشناسی برای تهیه مقدمات لازم جهت سفرش به تهران نیز سخن گفت و تصریح کرد: من در جریان سفرم به ایران با شهردار تهران ملاقات خواهم کرد و سعی می کنم در عرصه گسترش همکاریها اقداماتی را در این چارچوب نیز طراحی کنیم.

شهردار زاگرب سفرش به تهران را مهم و تاریخی دانست و افزود: به هر حال در این رابطه سخن از روابط پایتختهای دو کشور است و به نظرم با توجه به شرایط کنونی ایران در نظام بین الملل و پایداری آن بر حقوق خود این دیدار می تواند ثمرات سیاسی نیز در بر داشته باشد.

وی با اشاره به برتریهای ویژه کشورمان در نظام بین الملل و منطقه خاورمیانه ادامه داد: به هر صورت برقراری و تعمیق مناسبات در سطوح بالا با کشوری چون ایران منافع بسیاری را عاید کشور ما خواهد کرد و به اعتقاد من هیچیک از دولتهای ما نباید ملتهای خود را از این منافع محروم کنند.