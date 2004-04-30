صادرات تراكتور امسال به 30 ميليون دلار مي رسد

مديرعامل تراكتور سازي ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: امسال يك هزار دستگاه تراكتور به ارزش 30 ميليون دلار توسط اين كارخانه به كشورهاي آفريقايي، عربي و شرق آسيا صادر خواهد شد.

محسن عرب باغي در باره خط توليد مونتاژ تراكتور در ونزوئلا تصريح كرد: تاكنون طرح فني و اقتصادي آن نهايي نشده است كه اين طرح با كمك كارشناسان ايراني و ونزوئلايي دردست تهيه است و بزودي قرارداد آن بسته خواهد شد.

به گفته وي، پس از راه اندازي اين خط مونتاز، قطعه از ايران به ونزوئلا فرستاده مي شود و پس از مونتاژ درآن كشورمحصول نهايي به كشورهاي اطراف ونزوئلا صادر خواهد شد.

عرب باغي ميزان توليد تراكتوردرخط توليد مونتاژ ونزوئلا را در مرحله نخست پنج هزار دستگاه ذكركرد و گفت: بتدريج بر ميزان توليد اين كارخانه افزوده خواهد شد.

