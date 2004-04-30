۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۴۲

مدير عامل تراكتور سازي تبريز در گفت و گو با "مهر" :

صادرات تراكتور امسال به 30 ميليون دلار مي رسد

قرار داد صدور تراكتور از ايران به ونزوئلا بزودي منعقد مي شود.

مديرعامل تراكتور سازي ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: امسال يك هزار دستگاه تراكتور به ارزش 30 ميليون دلار توسط اين كارخانه به كشورهاي آفريقايي، عربي و شرق آسيا صادر خواهد شد.
محسن عرب باغي در باره خط توليد مونتاژ تراكتور در ونزوئلا تصريح كرد: تاكنون طرح فني و اقتصادي آن نهايي نشده است كه اين طرح با كمك كارشناسان ايراني و ونزوئلايي دردست تهيه است و بزودي قرارداد آن بسته خواهد شد.
به گفته وي، پس از راه اندازي اين خط مونتاز، قطعه از ايران به ونزوئلا فرستاده  مي شود و پس از مونتاژ درآن كشورمحصول نهايي به كشورهاي اطراف ونزوئلا صادر خواهد شد.
عرب باغي ميزان توليد تراكتوردرخط توليد مونتاژ ونزوئلا را در مرحله نخست پنج هزار دستگاه ذكركرد و گفت: بتدريج بر ميزان توليد اين كارخانه افزوده خواهد شد.

 

