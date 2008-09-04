براون باید برود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، "چارلز کلارک" در مقاله ای در مجله نیو استیتزمن گفت که "گوردون براون" باید نشان دهد که می تواند حزب کارگر را از فاجعه انتخاباتی پیش روی آن نجات دهد.

وی بحث و گفتگوها درباره آینده رهبری حزب کارگر از سوی براون را بار دیگر به جریان انداخت. کلارک گفت که نمایندگان حزب کارگر اجازه نخواهند داد این حزب به طرف شکست حرکت کند.

کلارک به نگرانی عمیق و مشترک اعضای حزب کارگر نسبت به سرنوشت این حزب به سوی شکست در صورت ادامه مسیر کنونی آن اشاره کرد .

وی اظهار داشت که حزب کارگر برای توقف سیر نزولی خود دو گزینه پیش رو دارد: یکی بهبود عملکرد آن و دیگری کناره گیری براون.

اخیرا نیز "جک اسمیت" وزیر کشور انگلیس به براون هشداری جدی درباره رکود اقتصادی در انگلیس داده و به وی متذکر شد که این بحران می تواند به افزایش جرم و جنایت، تنشهای نژادی و تروریسم منجر شود و همچنین نتیجه دیگر آن می تواند کاهش تعداد نیروهای پلیس باشد.

"آلیستار دارلینگ" وزیر دارایی انگلیس اخیرا هشدار داده بود که انگلیس با بدترین وضعیت ممکن اقتصادی طی 60 سال گذشته روبروست.

