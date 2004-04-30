علت اصلي حادثه بيمارستان ايرانمهر ؛ خطاي پزشكي در اتاق عمل

دكتر محمد اسماعيل اكبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين گزارش به صورت رسمي از دانشگاه شهيد بهشتي اعلام شده و مسئولان امور دارويي نيز به شكل رسمي سلامت داروها اعلام كردند و كميته بررسي اين حادثه نيز نتايج خود را منتشر كرده و به اين نتيجه رسيديم كه خطاي پزشكي در اتاق عمل منجر به پديد آمدن اين حوادث شده است.

انگشت اتهام خدمه هاي اتاق عمل را هم نشانه گرفت

وي گفت: خطاي پزشكي را هر كسي مي تواند انجام داده باشد و اين خطا مي تواند شامل تمامي افراد در اتاق عمل حتي خدمه هاي اتاق عمل هم باشد، بنابراين هركسي در اين رابطه مي تواند دخيل باشد.

دكتر اكبري گفت: هنوز مشخص نيست كه چه كسي اين خطا را مرتكب شده است و اين را قوه قضائيه بايد اعلام كند، اما بيمارستان ايرانمهر از امروز مي تواند پذيرش داشته باشد، البته اگر متقاضي اي باشد !

وي گفت: نتايج آزمايشات پزشكي قانوني هنوز به صورت قطعي اعلام نشده است اما اين احتمال قوي وجود دارد كه مشكل از نحوه مصرف دارو بوده ، چو ن داروها سالم بوده است.

معاون سلامت وزير بهداشت با بيان اينكه اين دارو در همه جا استفاده مي شود و هيچ موردي نداشته، اظهار داشت: هنوز آزمايشات پزشكي قانوني به پايان نرسيده است اما بر اساس مشخص شدن خطاي پزشكي پرونده ها تشكيل خواهد شد.

وزارت بهداشت مقصر است

يكي از پزشكان بيمارستان ايرانمهر اين اظهارات مسئولان وزارت بهداشت را مبني بر وجود خطاي پزشكي اشتباه دانست و گفت: نتايج هيچ كجا اعلام نشده و اشكال در خود دارو بوده است و اگر غير از اين است بايد ثابت شود.

وي ادامه داد: خطاي پزشكي صورت نگرفته ، اين پزشكان همان پزشكاني هستند كه پيش از اين هم در اتاق عمل بوده اند و كار مي كردند.

اين پزشك گفت: خطا از وزارت بهداشت است كه اين داروها را واردكرده ، اين داروها شش سال است در اين بيمارستان استفاده مي شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري مهر مبني بر اينكه آيا در اين شش سال نيز اين اتفاق افتاده است، گفت: بايد در اين باره با رئيس و اعضا هيئت مديره بيمارستان ايرانمهر مصاحبه كنيد، من پاسخگوي اين سوالات نيستم و بايد آنها جواب بدهند.

گفتني است پيگيريهاي خبرنگار مهر براي گفتگو با مسوولان بيمارستان ايرانمهر به جايي نرسيد و مسوول دفتر رييس بيمارستان گفت : پنج شنبه روز استراحت رييس است و آنها در بيمارستان حضور ندارند.