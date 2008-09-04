به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد جشنواره تورنتو با نخستین نمایش جهانی درام کانادایی "پشندیل" آغاز میشود که داستانی با موضوع جنگ جهانی اول است. فیلم را پل گراس بازیگر و فیلمساز کانادایی ساخته و داستان درباره یک گروهبان زخمی با بازی گراس است که در جنگ جهانی اول عاشق پرستاری با نقشآفرینی کارولین داورناس میشود.
در حالی که بسیاری از 249 فیلم بلند انتخاب شده برای دوره 33 جشنواره تورنتو پیش از این در جشنوارههایی مانند کن و ونیز به نمایش درآمدهاند، اما از تورنتو به عنوان محلی برای نخستین نمایشها در آمریکای شمالی و پخش فیلمهایی یاد میشود که بخت حضور در اسکار را دارند.
جشنواره تورنتو با فیلم کانادایی "پشندیل" آغاز میشود
پت هاموند منتقد سینما در این باره گفت: تورنتو یکی از جشنوارههایی است که استودیوها فیلمهای به نمایش درآمده در آن را به عنوان رقبای فصل جوایز در نظر میگیرند. دیدگاه کلی این است که اگر فیلمی در تورنتو نمایش موفق داشت، در فصل جوایز نیز میتواند موفق باشد.
امسال 312 فیلم بلند و کوتاه از 64 کشور در 10 روز برگزاری جشنواره تورنتو با هم رقابت میکنند که کمی کمتر از پارسال است. تورنتو از آن جهت که تماشاگران عادی به راحتی به بلیتهای آن دسترسی دارند اغلب "جشنواره مردم" نامیده میشود. هرچند این جشنواره بخش مسابقه رسمی ندارد، اما در پایان جشنواره جایزه فیلم منتخب تماشاگران اعطا میشود.
در میان 116 فیلمی که اولین بار در تورنتو پخش میشوند میتوان به پروژه 45 میلیون دلاری "معجزه در سینت آنا" اسپایک لی اشاره کرد که درباره گروهی سرباز آمریکایی آفریقاییتبار در جنگ جهانی اول است. همین طور کمدی "خوششانسها" با بازی ریچل مکآدامز، تیم رابینز و مایکل پنا درباره چند سرباز جنگ عراق که راهی سفری جادهای میشوند.
توزیعکنندهها خود را برای امضای قرارداد با فیلمهای ناشناخته آماده کردهاند که امکان رسیدن به موفقیت را دارند. پارسال فیلم مستقل "جونو" به کارگردانی جیسن ریتمن از ناکجا در تورنتو سربرآورد و در نهایت نامزد چهار جایزه اسکار شد و اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را برد.
مستند Religulous به کارگردانی لری چارلز و "زندگی مخفی زنبورها" به کارگردانی جینا پرینس ـ بیتوود با بازی داکوتا فانینگ، جنیفر هادسن، کوئین لطیفه و آلیشیا کیز از دیگر فیلمهای مطرح تورنتو امسال هستند که نخستین بار در دنیا در این جشنواره پخش میشوند.
"برف" نخستین ساخته آیدا بگیچ فیلمساز مسلمان بوسنیایی نماینده ایران در جشنواره تورنتو است که در بخش دیسکاوری پخش میشود. این فیلم 100 دقیقهای محصول مشترک کشورهای بوسنی، فرانسه، آلمان و ایران ـ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و درباره زندگی زنان بوسنیایی پس از جنگ است.
سمیرا مخملباف با چهارمین فیلم خود "اسب دوپا" در این بخش حضور دارد. چند فیلم نیز پیش از این در دیگر جشنوارههای مهم پخش شدهاند، از جمله فیلم 270 دقیقهای "چه" استیون سودربرگ درباره ارنستو "چه" گوارا و کمدی جاسوسی "پس از خواندن بسوزان" کوئنها با بازی جرج کلونی و براد پیت که فیلم افتتاحیه جشنواره ونیز امسال بود.
پیت یکی از صدها ستاره و چهره سرشناس است که تا پیش از به پایان رسیدن جشنواره تورنتو امسال خود را به بزرگترین شهر کانادا میرسانند. سی و سومین جشنواره فیلم تورنتو 13 سپتامبر (23 شهریور) با نمایش فیلم "سنگ سرنوشت" ساخته چارلز مارتین اسمیت به پایان میرسد.
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