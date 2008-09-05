رایزنی های پنهان اصولگرایان برای دستیابی به وحدت/ اصولگرایان منسجم تر عمل کنند

مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: به طور قطع پیروزی اصولگرایان در انتخابات آتی منوط به وحدت در بین آنان است.

وی افزود: البته ممکن است اصولگرایان در مراحل ابتدایی ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم تکثر را به عنوان تکلیف برای خود اختیار کنند اما آنان باید پای صندوقهای رای یک کاندیدای واحد را به مردم معرفی نمایند.

شاکری ادامه داد: درشرایط حاضر که قشر افراطی اصلاح طلبان با شدت و قوت به دنبال این موضوع هستند که پیروزی های اصولگرایان در انتخابات گذشته را به نوعی به تفرقه تبدیل کرده و در این میان پیروزی نامزدهای خود را رقم بزنند، اصولگرایان باید منسجم تر عمل کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سئوالی مبنی بر آغاز فعالیتهای اصولگرایان برای دستیابی به فرآیند جدیدی برای وحدت در انتخابات آتی، گفت : مجموعه اصولگرایان سازماندهی خود به این منظور را آغاز نکرده اند و هنوز نشست رسمی برگزار نشده است اما رایزنی های پنهانی صورت می گیرد .

وی خاطر نشان کرد: با پایان یافتن انتخابات مجلس هشتم به نوعی پایان ماموریت جبهه متحد اصولگرایان اعلام شد.

رئیس کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران با تاکید بر اینکه تشکل سیاسی متبوعش تلاش می کند تا اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست جمهوری به سازماندهی محکمی دست یابند، خاطرنشان کرد: در آستانه برگزاری انتخابات آتی نظری که از مجموعه اصولگرایان به گوش مردم می رسد، باید نظرجامعی بوده وهمچنین با اصول و معیارهای اصولگرایان هماهنگ باشد به گونه ای که وقتی شعارهای شایسته سالای و عدالت خواهی سرمی دهیم، مصداق عملی آن نمود پیدا کند.