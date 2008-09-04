اقدام روسیه در گرجستان غیرقانونی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیک چنی" در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با "میخائیل ساکاشویلی" رئیس جمهور گرجستان در تفلیس گفت: روسیه با تلاش غیرقانونی خود اعتبارش را به عنوان یک شریک بین المللی در وضعیت تردید قرار داده است.

وی افزود: "وقتی که کشور شما در انقلاب آزادی خود را به دست آورد، آمریکا به کمک این دموکراسی شجاع جوان آمد."

چنی ادامه داد: "با تلاش شما برای مقابله با حمله به تمامیت ارضی شما، آمریکا بار دیگر کمکهای خود را ارائه می دهد . این حمله تلاش یکجانبه غیرقانونی و با استفاده از زور بود که برای تغییر مرزهای شما انجام شد، حمله ای که جهان آزاد آن را محکوم کرده است."

معاون بوش گفت: "اقدامات روسیه بر تمایلات و اعتبار آن به عنوان یک شریک بین المللی سایه سنگینی افکنده است، اما نه فقط در گرجستان بلکه در این منطقه و در واقع در کل سیستم بین المللی."

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.