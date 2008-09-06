صندوق رفاه به دانشگاه آزاد بدهکار نیست / لیست دانشجویان ارائه شود

دکتر مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعلام دانشگاه آزاد مبنی بر اینکه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تا کنون تمام اعتبار مربوط به وامهای شهریه دانشگاه آزاد را پرداخت نکرده است افزود: " ترم تحصیلی دانشگاهی هنوز شروع نشده است و دانشگاه آزاد اسلامی باید برای دریافت وام شهریه از صندوق رفاه از دانشجویان ثبت نام به عمل آورد و لیست اسامی دانشجویان متقاضی وام را وارد سیستم صندوق رفاه دانشجویان کند."

وی افزود: " صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در هیچ سالی وام شهریه را قبل از انجام ثبت نام در اختیار دانشگاهی قرار نداده و با توجه به اینکه شرط پرداخت به دانشگاه در حال تحصیل بودن دانشجو است، تعداد دانشجویان هر دانشگاه برای دریافت وام باید مشخص باشد و لازمه این امر ثبت نام از دانشجویان است."

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به مهر گفت: " بدین ترتیب مطالبه وام از صندوق رفاه در صورتی که لیست متقاضیان وام به صندوق اعلام نشده صحیح نیست."

وی با اشاره به اعتبار وامهای شهریه صندوق رفاه دانشجویان در سال گذشته افزود: "سال گذشته صندوق وظیفه داشت تا بر اساس تعداد دانشجویان واحدهای آموزشی وام شهریه را به دانشگاهها ارائه دهد اما با توجه به عدم تحقق 20 درصد از اعتبارات مربوط به وامهای شهریه، این کاهش اعتبار سهم هر دانشگاه را نیز از دریافت وام کاهش داد."

زرینه زاد افزود: " بدین ترتیب از اعتبارات وام مربوط به دانشگاه آزاد نیز 20 درصد کم شد بنابراین با کاهش بودجه تخصیصی، صندوق رفاه به دانشگاه آزاد بدهکار نیست."

وی اظهار داشت: "صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم سهم دانشگاه آزاد را از وام شهریه سال گذشته پرداخت کرده است و برای امسال نیز در صورت ارائه لیست متقاضیان و وارد شدن به سیستم وام صندوق رفاه به این دانشگاه وام تعلق می گیرد."