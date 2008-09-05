به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از 17 روز پیش با برگزاری دیدار بین تیم های قزاقستان و آندورا آغاز شد که تقابل آنها در پایان به برتری 3 برصفر قزاق ها انجامید. برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به شرح زیر است:
شنبه - 16/6/87
* مقدونیه - اسکاتلند
* ولز - آذربایجان
* لهستان - اسلوونی
* اسلوواکی - ایرلند شمالی
* گرجستان - جمهوری ایرلند
* ارمنستان - ترکیه
* مولداوی - لتونی
* آلبانی - سوئد
* نروژ - ایسلند
* اوکراین - بلاروس
* مجارستان - دانمارک
* رژیم اشغالگر قدس - سوئیس
* رومانی - لیتوانی
* مالت - پرتغال
* آندورا - انگلستان
* صربستان - جزایر فارو
* لوکزامبورگ - قبرس
* کرواسی - قزاقستان
* اتریش - فرانسه
* بلژیک - استونی
* لیختن اشتاین - آلمان
* قبرس - ایتالیا
* اسپانیا - بوسنی و هرزگوین
تب توپ گرد در جهان /
جنگ صعود به جام جهانی از فردا در اروپا آغاز می شود / برنامه کامل دیدارهای اروپایی
مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره اروپا فردا با برگزاری دیدارهایی در گروه های 9 گانه پیگیری می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از 17 روز پیش با برگزاری دیدار بین تیم های قزاقستان و آندورا آغاز شد که تقابل آنها در پایان به برتری 3 برصفر قزاق ها انجامید. برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به شرح زیر است:
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