جنگ صعود به جام جهانی از فردا در اروپا آغاز می شود / برنامه کامل دیدارهای اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از 17 روز پیش با برگزاری دیدار بین تیم های قزاقستان و آندورا آغاز شد که تقابل آنها در پایان به برتری 3 برصفر قزاق ها انجامید. برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به شرح زیر است:

شنبه - 16/6/87

* مقدونیه - اسکاتلند

* ولز - آذربایجان

* لهستان - اسلوونی

* اسلوواکی - ایرلند شمالی

* گرجستان - جمهوری ایرلند

* ارمنستان - ترکیه

* مولداوی - لتونی

* آلبانی - سوئد

* نروژ - ایسلند

* اوکراین - بلاروس

* مجارستان - دانمارک

* رژیم اشغالگر قدس - سوئیس

* رومانی - لیتوانی

* مالت - پرتغال

* آندورا - انگلستان

* صربستان - جزایر فارو

* لوکزامبورگ - قبرس

* کرواسی - قزاقستان

* اتریش - فرانسه

* بلژیک - استونی

* لیختن اشتاین - آلمان

* قبرس - ایتالیا

* اسپانیا - بوسنی و هرزگوین